Google Haritalar, yeni bir "Rotalar için Sürükleyici Görünüm" özelliğine kavuştu

Google'ın getirdiği yeni özellik, trafik simülasyonları, bisiklet yolları, karmaşık kavşaklar, park yerleri ve daha fazlası dahil olmak üzere bir kullanıcının ihtiyaç duyabileceği tüm bilgileri tek bir yerde topluyor.

Rotalar için Sürükleyici Görünüm önümüzdeki aylarda Amsterdam, Berlin, Dublin, Floransa, Las Vegas, Londra, Los Angeles, Miami, New York, Paris, San Francisco, San Jose, Seattle, Tokyo ve Venedik dahil olmak üzere 15 şehirde kullanıma sunulacak.





Özellik hem Android hem de iOS'ta kullanıma sunulacak. Hedefinize ister arabayla, ister yürüyerek veya bisikletle giderken bu özelliği kullanabilirsiniz.

Yeni özellik, Google'ın geçen yıl I/O'da ilk kez duyurduğu Sürükleyici Görünüm'ü (Immersive View) temel alıyor ve önceden plan yapmanıza ve bir şehri ziyaret etmeden önce şehri daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için tasarlandı.







Sürükleyici Görünüm, dünyanın dijital bir modelini oluşturmak için milyarlarca 'Sokak Görünümü' ile havadan görüntüleri birleştirmek için bilgisayar görüşü ve yapay zekayı kullanıyor. Rotalar için Sürükleyici Görünüm, bir rotayı izlemeden önce önizlemenizi ve anlamanızı sağladığı için aynı Sürükleyici Görünüm ile aynı dinamikte çalışıyor.

Rotalar için Kapsamlı Görünüm ile rotanız hakkında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri aynı anda görebilirsiniz. Yol tariflerini aldığınızda, yolculuğunuz boyunca bisiklet şeritlerini, kaldırımları, kavşakları ve park etmeyi ön izlemenizi sağlayan çok boyutlu bir deneyim göreceksiniz.





Bu özellik, Google'ın belirli bir bölge hakkında topladığı güncel ve geçmiş verilere dayalı olarak belirli bir günde havanın nasıl görünebileceğini veya trafiğin belirli bir zamanda nasıl görünebileceğini görmenizi sağlar. Hava kalitesi bilgilerini ve gün boyunca hava değiştikçe rotanın nasıl göründüğünü görmenizi sağlayan bir zaman kaydırıcı içerir.

Şirketin açılış konuşmasında Google CEO'su Sundar Pichai, "Google Haritalar her gün 20 milyar kilometre yol tarifi sağlıyor" dedi. "Bu çok fazla yolculuk demek. Tüm seyahatinizi önceden görebildiğinizi hayal edin. Rotalar için Sürükleyici Görünüm ile artık ister yürüyor, ister bisiklete biniyor veya araba kullanıyor olun, bunu yapabilirsiniz."