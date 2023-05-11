Google'ın Magic Compose özelliği, AI kullanarak metinlerinizi yeniden yazabilir

Fırtına öncesi sessizlik sona erdi ve Google yıllık I/O etkinliğinde teknoloji atılımı bombalarını bir bir patlattı desek yeridir. Chat botların oldukça revaçta olduğu son dönemde Google işi bir adım öteye taşıyarak direkt bizim yerimize mesaj yazabilecek bir bot geliştirdi.



Google I/O 2023 sunumunda, insanların daha kişisel mesajlar oluşturmasına yardımcı olmak için Android'in kılavuzlu özelleştirmesini üretici yapay zekadaki ilerlemeleriyle birleştiren yeni bir özelliği tanıttı.



Magic Compose (Sihirli Beste) adı verilen özellik, Türkiye saatleriyle dün gece şirketin I/O geliştirici konferansında kısa bir süre sahnede tanıtıldı ve özelliğin metinleri farklı stillerde yeniden yazmak için mesajlar ve konuşmalarda nasıl kullanılabileceğini gösterdi.





Magic Compose'u kullanmaya başlamak için Google Mesajlar uygulamasını kullanıyor olmanız ve önce, mesajınızı her zamanki gibi yazmanız gerekiyor. Ardından, mesajın kulağa nasıl gelmesini istediğinizi yani vurgulamak istediğiniz noktayı seçersiniz ve Magic Compose, metni buna göre ayarlayabilir. Örneğin, bu özellik mesajın kulağa daha olumlu veya daha profesyonel gelmesini sağlayabilir ya da onunla eğlenebilir ve mesajın "en sevdiğiniz oyun yazarı", yani Shakespeare tarafından yazılmış gibi görünmesini sağlayabilirsiniz. (ChatGPT'yi aktif şekilde kullananlar bu özelliğin nasıl kullanılabileceğini şimdiden kavradı bile, öyle değil mi?)





Magic Compose, kısa mesajlarla iletişim kurmak için çok zaman harcayan ve genellikle kişisel mesajlar ile iş için olanlar arasında geçiş yapmak zorunda kalanlar için kullanışlı olabilir. Ancak Google konferansında tanıtılan demo hallere bakıldığında, mutlaka sahip olunması gereken bir özellik gibi de görünmüyor. Hatta bu özellik daha çok, Google'ın yapay zekayı, Android akıllı telefon uygulamaları dahil işinin her alanına yerleştirmek için nasıl çalıştığının bir başka örneği gibi görünüyor.





Bununla birlikte, diğer özelliklerle birleştiğinde, yapay zekanın işletim sistemi genelinde kullanılması, Android'e rekabetçi akıllı telefon/elektronik cihaz pazarında biraz avantaj sağlayabilir. Google daha önce Mesajlar'a Akıllı Yazma özelliğini getirmişti. Bu özelliği uygulamanın ayarlar sekmesinden Akıllı Yanıt ve Önerilen Eylemler altında bulabilirsiniz.

Google, Magic Compose'un bu yaz beta sürümünde kullanıma sunulacağını söylüyor.