Mortal Kombat 1 hakkında tüm merak ettikleriniz

Mortal Kombat 1 DLC savaşçılarının ilk partisi sızdırılmış gibi görünüyor.

Mortal Kombat, Perşembe günü duyurulmasının ardından ön siparişe açıldı.

Yayıncı Warner Bros. Games ve geliştirici NetherRealm Studios, Mortal Kombat 1'i PlayStation 5, Xbox Series, Switch ve PC (Steam, Epic Games Store) için duyurdu.

Oyun yurt dışında 69,99$ standart, 109,99$ Premium ve 249,99$ koleksiyoncu edisyonlarıyla satışa sunulacak. Türkiye'de ise ön siparişle 595,00 TL, Mortal Kombat 1 Premium Edition için ön siparişle 1.050,00TL fiyatıyla satışta.

Premium veya koleksiyoner edisyonlarını satın alan kullanıcılar, 14 Eylül'de oyuna erken erişim hakkı kazanacak. Herhangi bir sürüm için ön siparişler, Ağustos ayındaki beta testine erişimi içerecek.







Karakterler sızdırıldı

Görünüşe göre bu karakterlerin kimlikleri, bir Amazon İtalya ürün listesi tarafından planlanandan önce ortaya çıktı.



DLC savaşçıları Quan Chi, Omni Man, Ermac, Takeda, Peacemaker ve Homelander olacak.



Warner, oyunun "Ateş Tanrısı Liu Kang tarafından yaratılan ve daha önce hiç görülmemiş ikonik karakterlerin yeniden tasarlanmış versiyonlarını içeren, yeniden doğmuş bir Mortal Kombat Evreni sunacağını" söyledi.



Mortal Kombat 1'in sistem gereksinimleri



Warner Bros. Games ve Nether Realm Studios tarafından geliştirilen Mortal Kombat 1'in sistem gereksinimleri belli oldu. Oyun Nvidia GeForce GTX 980 ekran kartında bile çalışabilecek.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 3 3100 veya Ryzen 5 2600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 980 veya AMD Radeon RX 470 veya Intel Arc A750

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 100GB

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3600X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti veya AMD Radeon RX 5700 XT veya Intel Arc A770

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 100GB boş alan

Mortal Kombat 1'i kim yayınlıyor?

Warner Bros. Games, Mortal Kombat 1'i yayınlıyor.

Mortal Kombat 1 ne zaman çıkıyor?

Mortal Kombat 1'in dünya çapında 19 Eylül 2023'te piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Mortal Kombat 1 hangi platformlarda çıkacak? Mortal Kombat 1, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch ve PC için mevcut olacak.

Çıkıştan önce Mortal Kombat 1 oynama fırsatları olacak mı?

PlayStation 5 ve Xbox Series X|S'de oyunu ön sipariş veren oyuncular, Ağustos 2023'te kullanıma sunulacak olan Mortal Kombat 1 Beta'ya erişim elde edecekler.

Mortal Kombat 1'de hangi karakterler yer alacak?

Mortal Kombat 1, Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage ve diğerleri dahil olmak üzere daha önce hiç görülmemiş şekilde yeniden tasarlanmış dövüşçülere sahip olacak.

Mortal Kombat 1 oynamak için internet bağlantısı gerekli mi?

Mortal Kombat 1'i oynamak için internet bağlantısı gerekli değildir, ancak oyuncuların belirli modları ve özellikleri deneyimlemek için internete bağlı olmaları gerekecektir.