1080p, 1440p, 4K: Hangi monitör çözünürlüğünü seçmelisiniz?

1080p, 1440p ve 4K monitörler arasındaki fark öncelikle piksel sayısında ve yenileme hızında yatmaktadır. 1440p monitörler 1080p muadillerine göre 1,5 kat daha fazla piksele sahipken, 4K monitörler 1080p modellere göre dört kat daha fazla piksel sunuyor.

1080p monitör

4K monitörler genellikle diğer iki ekran türüne göre önemli ölçüde daha düşük yenileme hızlarına sahip oluyor. 1080p monitörler uygun fiyatlıdır ve yüksek yenileme hızlarına ulaşabilirler ancak bilgisayar oyunlarını çalıştırmak için daha az güçlü donanım bileşenlerine ihtiyaç duyarlar. Bütçeye önem veren kullanıcılar ve basit üretkenlik görevleri için harikadırlar ancak yüksek çözünürlüklü medya içeriğini doğru şekilde görüntülemekte zorluk çekerler.

1440p monitör

1440p monitörler, hem iş hem de oyun için "en uygun nokta" olarak kabul edilir; pikseller daha yoğun bir şekilde paketlendiğinden, size çok daha net görseller ve çalışmak için daha fazla ekran alanı sağlar. Ayrıca yüksek yenileme hızlarına da ulaşabilirler ancak 1080p ekranlardan daha güçlü bir grafik kartı gerektirirler. 1440p monitörler 4K içeriği tam kalitede görüntüleyemese de kalite, 1080p ekrandan belirgin şekilde daha yüksektir.

4k monitör

4K monitörler size mükemmel görüntü kalitesi ve bol miktarda ekran alanı sağlar ancak oyun amaçlı olarak çok güçlü bir grafik kartı gerektirirler. En büyük sınırlama, düşük çözünürlüklü medyayı iyi görüntüleyememeleridir; 1080p videolar ve oyunlar tüm bu piksellere yayılmış gibi görünür. Ayrıca özellikle daha yüksek 120Hz veya 144Hz hızlarda yenilenen 4K bir ekran istiyorsanız, düşük çözünürlüklü benzerlerinden çok daha pahalıdırlar.

Doğru Monitörü Seçmek

Doğru monitörü seçerken bireysel ihtiyaçlarınıza odaklanmalısınız. Oyun ve iş için 1080p ve 1440p monitörler uygundur; 4K ekranlar ise yüksek çözünürlüklü medya içeriği ve kapsamlı grafik çalışmaları için idealdir.

Monitörün çözünürlüğü kadar ekran yenileme hızı (hz) ve ms tepki süresi de önemlidir.

Masaüstü bilgisayarlarda görüntü kalitesinin tam anlamıyla alınabilmesi için yenileme hızlarının iyi olması gerekir. 240 Hz yenileme hızı olan modeller oyun, film gibi diğer işlemlerde en iyi performansı sunabilir.

240Hz/360Hz'i çalıştırmak için minimum gereksinim hangi ekran kartıdır?

240Hz modeller için grafik kartının en az şu modellerin özelliklerinde olmasını öneriyoruz:

NVIDIA GeForce GTX 980 veya daha üstü

AMD Radeon RX 480 veya daha üstü

360Hz modeller için grafik kartının en az şu modellerin özelliklerinde olmasını öneriyoruz:

NVIDIA GeForce RTX 30 serisi ekran kartı veya daha üstü

AMD Radeon RX 6000 serisi veya daha üstü

Oyun için kaç Hz olmalı?

Genellikle 60 Hz düzeyinde yenileme hızı sunan monitörler, oyun ve multimedya içerikleriyle temel düzeyde ilgilenenlerin ihtiyaçlarına yanıt verirken, 144 Hz ve üzeri yenileme değerine sahip LED monitör modelleri, doğrudan oyunculara hitap eder.

Oyun veya tasarım gibi daha yoğun görevler için, 144 Hz gibi daha yüksek bir yenileme hızı gereklidir. 144 Hz'lik bir monitör, görüntüyü saniyede 144 kez yeniler ve daha akıcı, daha net bir deneyim sunar.

Hz yüksek olursa ne olur?

Ekran tazeleme hızı olarak da bilinen Hertz'in yüksek olması, ekrandaki içeriğin daha pürüzsüz şekilde görüntülenmesini sağlar. Örneğin, bir web sitede gezinirken ya da bir oyun oynarken ekranın saniyede birkaç defa yenilenmesi anlamına gelir.