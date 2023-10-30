Microsoft OneDrive: Buluta yüklediğim fotoğrafları nasıl düzenlerim?

Microsoft'un OneDrive'ında saklanan fotoğraflarınıza Windows Gezgini aracılığıyla erişebilirsiniz. Peki fotoğrafları görüntüleyebilmenin, paylaşabilmenin ve silebilmenin yanı sıra bunları doğrudan da düzenleyebileceğinizi de biliyor muydunuz? Bir Microsoft hesabıyla oturum açtığınız takdirde, bilgisayarınızda Onedrive uygulaması olmasa bile Windows Gezgini(Explorer) üzerinden buluta yüklediğiniz fotoğraflarınıza erişebilirsiniz. Fotoğraflarınıza erişmenin yanı sıra, silebilir, gönderebilir hatta düzenleyebilirsiniz.

Sistem şu şekilde çalışıyor: 1. Bir fotoğrafı çift tıklayarak açın ve ardından sol üstteki araç çubuğunda bulunan ilk simgeye (Resmi Düzenle) tıklayın. 2. Alternatif olarak Ctrl-E tuş kombinasyonuna basabilirsiniz ("Düzenlemek" için). 3. Fotoğrafınızı kırpme ve döndürme seçeneklerine ek olarak, yerel Windows Fotoğraf aracını kullanarak parlaklığı, pozlamayı, kontrastı, gölgeleri, kenar ayrıntısını, renk tonunu ve doygunluğu hatta çok daha fazlasını değiştirebilirsiniz.