Windows'un gizli bilgisayar performansı katmanı nasıl açılır?

Windows 11, karşı olanlar ve fanları arasında sıkışmış olsa da sağladığı faydalar göz ardı edilemez. Gündelik kullanıcıya daha fazla kolaylık sağlayan ve önemli güncellemeler sağlayan bir sürüm. Windows 11'in gizli performans katmanıyla sisteminizin can damarlarını yakın markaja alabilirsiniz.

Oyuncular genellikle bilgisayarlarının özelliklerine ve anlık performanslarına hakim olmak isterler. Bir oyuna girdiklerinde ekran üstünde mutlaka CPU değerlerinden FPS değerine mutlaka en az bir gösterge olur. Grafik uygulamaları veya video düzenleme gibi performansa aç programlarla çalışırken çalışma belleğinin yeterli olup olmadığını ve CPU'nun nasıl kullanıldığını anında görmek her oyuncunun isteğidir desek yalan olmaz. Üstelik herhangi bir ara program olmadan!

Windows 11 bu amaca karşılık size gizli bir ekran vaat ediyor ancak nereye bakacağınızı bilirseniz...

Öncelikle Windows Başlat menüsünde "Ayarlar"ı açın ve sol sütundaki "Oyun" seçeneğine tıklayın. Sağ tarafta, "Xbox Game Bar"a gidin ve "Xbox Game Bar'ı kumandadaki bu düğmeyle açın" anahtarının "Açık" olarak ayarlandığından emin olun.

Daha sonra Ayar penceresini kapatabilirsiniz.

Oyun Çubuğunu açmak için Win-G (Windows Simge Tuşu + G) tuş kombinasyonuna basın. Aynı isimli pencereyi açmak için "Performans" simgesine tıklayın. Başlık çubuğundaki "Performans seçenekleri" adı verilen kaydırıcıların bulunduğu simgeye tıklayın. Beş seçeneğin de (CPU, GPU, VRAM, RAM, FPS) işaretlendiğinden emin olun. Üst kısımdaki "GRAFİK KONUMU" açılır menüsünü açın ve ardından "Alt" olarak ayarlayın.

Farenizi "Performans" penceresinin üzerine getirin ve sağ alt kısımdaki aşağıyı gösteren oka tıklayın. Bu, "Grafik Daraltma" olarak etiketlenmiştir. Şimdi performans çubuğunu herhangi bir konuma getirin. Son olarak, pencerenin başlık çubuğundaki raptiyeyi kalıcı olarak ön planda tutmak için tıklayın.