NASA, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Haziran 2018'de Mars'taki kum fırtınasında Dünya ile irtibatı kesilen Opportunity ile yeniden bağlantı kurmak için sürdürülen çabaların sonuçsuz kalmasının ardından keşif aracının misyonuna nokta koyduğunu bildirdi.

Açıklamada, NASA'nın ABD'nin California eyaletindeki Jet İtki Laboratuvarı mühendislerinin, en son 10 Haziran'da Dünya ile bağlantı kuran Opportunity'yi canlandırmak üzere yaptıkları son denemenin de sonuçsuz kaldığı, güneş enerjisiyle çalışan gezginci aracın panellerinin fırtınanın ardından kum örtüsü altında kaldığının sanıldığı belirtildi.

Açıklamada," Gezegenler arası keşif çabalarının en başarılı ve uzun soluklu örneklerinden biri, NASA'nın Opportunity gezginci misyonu, Mars yüzeyindeki 15 yıllık araştırma faaliyetinin sonuna gelmiştir. Opportunity'nin çabaları NASA'nın Kızıl Gezegen'e dönüşüne zemin hazırlamıştır." ifadesi yer aldı.

Oppotunity'nin 15 yıllık keşif faaliyetiyle insanlığın ilk kez Mars'ın bilinmeyen bölgelerine ulaştığını, Kızıl Gezegen'de su izleri bulduğunu ve olası yaşam ihtimalinin değerlendirildiğini belirten NASA'nın Bilim Misyonları Direktörü Thomas Zurbuchen, "Opportunity'nin mirasının hala Mars yüzeyini arşınlayan Curiosity ve InSight keşif araçlarında, Jet İtki Laboratuvarının çalışmalarında ve halen tasarım aşamasında olan Mars 2020 keşif aracında yaşadığını bilmemiz kayıp duygumuzu hafifletiyor." değerlendirmesinde bulundu.

OPPORTUNITY VE SPIRIT

"Mars Exploration Rover-B" (Mars Keşfi Aracı-B) ya da "MER-B" olarak da adlandırılan Opportunity, NASA'nın Mars keşif aracı programının parçası olarak 7 Temmuz 2003'te uzaya fırlatılmış, 25 Ocak 2004'te Kızıl Gezegen'in Meridiani Planum Platosu'na inmişti.

Opportunity ile aynı tarihlerde "MER-A" olarak adlandırılan "Spirit" adlı ikiz araç da gezegenin diğer ucuna indirilmişti. Ancak 2009'da gezegen yüzeyinde sıkışan Spirit'in Dünya ile irtibatı ertesi yıl kopmuştu.

Opportunity ise 10 Haziran 2018'de Dünya ile bağlantısı kopana kadar, 14 yıl 4 ay 16 gün boyunca Kızıl Gezegen'deki keşif faaliyetini sürdürdü. Başlangıçta keşif aracının ömrünün 90 Mars günü kadar olması ve gezegen yüzeyinde 1 kilometre kadar yol katetmesi öngörülmüştü. Ancak öngörülen yaşam süresinin 60 kat üzerinde faaliyet gösteren araç Kızıl Gezegen'de 45 kilometre yol almayı başardı.

Opportunity, 2012'de Mars'a inen Curiosity ve 2018'de indirilen sismik inceleme aracı Insight gibi NASA'nın sonraki yüzey keşif misyonlarına zemin hazırlamıştı.