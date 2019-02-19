Samsung Galaxy S10 Plus'ın seramik kasalı modelinin Çin pazarında hangi fiyat etiketine satılacağı belli oldu. 12 GB RAM ve 1 TB depolama hafızasıyla geleceğinden birçok anlamda telefon pazarında bir ilki başaracak olan Samsung, farklı renklerde yeni oyuncaklarını tüketicisiyle buluşturacak. Ancak fiyat konusunda bugüne kadar internete sızan net bir bilgi yoktu; ta ki bugüne kadar! Şirketin seramik kasalı Galaxy S10 Plus'ı Çin pazarında hayli yüksek fiyattan satacağı ortaya çıktı.

12 GB RAM VE 1 TB DEPOLAMA ALANINA SAHİP

8 GB RAM ve 512 GB depolama hafızası olan Galaxy S10 Plus, 9000 yuan yani 1329 dolardan satışa sunulacak. Ancak en yüksek modeli istiyorsanız, yani 12 GB RAM + 1 TB depolama hafızalı Galaxy S10 Plus'ı almaya niyetliyseniz 1476 doları gözden çıkarmanız gerekecek. Bu elbette Galaxy S10 Plus'un Çin pazarına özel fiyatı.

Cihazın seramik kasalı olmayan, klasik hali için yeşil, karbon siyahı ve beyaz olmak üzere 3 renk seçeneği ile 8 GB RAM + 128 GB ve 8 GB RAM + 512 GB olmak üzere 2 depolama seçeneği de bulunuyor; ancak bu modellerin fiyat bilgisi paylaşılmadı. (Hürriyet)