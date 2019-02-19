WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! 'WhatsApp hesabınız ele geçirildi!' uyarısını görürseniz...
WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! 'WhatsApp hesabınız ele geçirildi!' uyarısını görürseniz...
WhatsApp'ın ismi daha çok yeni özellikleriyle gündeme geliyor. Son olarak WhatsApp Android sürümünde arayüz üstünde geliştirmeler ve tasarımlar değişiklikler yapılmaya başlanmıştı. Ayrıca uygulamanın beta sürümünde durumlar ve grup davetiyesi test ediliyordu. Ancak bu sefer ki durum oldukça farklı. Çünkü WhatsApp'a gelecek yeni bir özellikten ziyade, büyük bir tehlikeden söz ediyoruz. Son günlerde kullanıcılar 'WhatsApp hesabınız ele geçirildi!' şeklinde uyarıyla karşılaşmaya başladı. Peki WhatsApp'la ilgili bu uyarı da neyin nesi? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.02.2019
11:18
Güncelleme Tarihi: 19.02.2019
11:37