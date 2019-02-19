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  • WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! 'WhatsApp hesabınız ele geçirildi!' uyarısını görürseniz...

kullanıcıları aman dikkat! 'WhatsApp hesabınız ele geçirildi!' uyarısını görürseniz...

'ın ismi daha çok yeni özellikleriyle gündeme geliyor. Son olarak WhatsApp sürümünde arayüz üstünde geliştirmeler ve tasarımlar değişiklikler yapılmaya başlanmıştı. Ayrıca uygulamanın beta sürümünde durumlar ve grup davetiyesi test ediliyordu. Ancak bu sefer ki durum oldukça farklı. Çünkü WhatsApp'a gelecek yeni bir özellikten ziyade, büyük bir tehlikeden söz ediyoruz. Son günlerde kullanıcılar 'WhatsApp hesabınız ele geçirildi!' şeklinde uyarıyla karşılaşmaya başladı. Peki WhatsApp'la ilgili bu uyarı da neyin nesi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.02.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 11:37
WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! 'WhatsApp hesabınız ele geçirildi!' uyarısını görürseniz...

günlük yaşantımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Kullanıcılar hergün binlerce mesaj ve medya dosyasını birbirine gönderiyor. WhatsApp'ın popülerliği siber saldırganlarından da gözünden kaçmış değil. Siber suçlular geliştirdikleri zararlı yazılımlarla WhatsApp kullanıcılarını kandırıp, şifrelere ve değerli bilgilere ulaşmaya çalışıyor.

WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! 'WhatsApp hesabınız ele geçirildi!' uyarısını görürseniz...

Son zamanlarda Twitter, ve Facebook gibi sosyal ağlardan sonra şimdide için sahte bir uyarı virüsü dolaşıyor.

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WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! 'WhatsApp hesabınız ele geçirildi!' uyarısını görürseniz...

hesabınız ele geçirildi uyarısı şeklinde görülüyor. Bu virüste Whatsapp hesabının ele geçirilmiş olabileceğinden dolayı hesap doğrulaması yapılmasını talep ediyor.

WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! 'WhatsApp hesabınız ele geçirildi!' uyarısını görürseniz...

Uyarıda tüm rehberdeki kişiler, mesajlar, fotoğraflar, dosyalar kaybolacak ve hiçbir zaman uygulaması kullanılamayacak şeklinde bir sahte mesaj ekrana geliyor.

WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! 'WhatsApp hesabınız ele geçirildi!' uyarısını görürseniz...

Bu uyarı ara ara telefonun ekranına geliyor. Virüs şu an için hem hem de telefonlarda görülmekte.

WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! 'WhatsApp hesabınız ele geçirildi!' uyarısını görürseniz...

SÖZ KONUSU VİRÜSE KARŞI KORUNMA YÖNTEMLERİ NEDİR?

Telefon ayarlarından tarayıcı geçmişini (Chrome / Safari) ve tüm bilgileri temizleyiniz.

WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! 'WhatsApp hesabınız ele geçirildi!' uyarısını görürseniz...

Telefon ayarlarını kontrol ediniz. Anormal bir uygulama veya kısayol telefonda var mı? Bilmediğiniz uygulamalar telefonda varsa internetten araştırıp sonrasında kaldırınız.

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