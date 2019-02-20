Giriş modeli Galaxy S10e modelinin tasarımı ve renk seçeneği bugün itibariyle kesinleşti. Ortaya çıkan görselde Galaxy S10e modeli kanarya sarısı olarak adlandırılan renk seçeneğiyle yer alıyor. iPhone XR'ın da bu tarz bir renkle piyasaya sunulması Apple'a karşı bir hamle yapıldığını gösteriyor. Aynı zamanda bu görselle birlikte çift arka kamera ve tek ön arka kamera kullanıldığını görüyoruz.

Elde edilen bilgilere göre S10e modelinde yer alan ön kamera, serinin diğer üyelerinden daha geniş bir deliğe sahip olacak. Galaxy S10e'nin ortaya çıkan özellikleri yalnızca bu şekilde. yarın itibariyle tüm özelliklerini öğrenmiş olacağız.

Samsung Galaxy S10e'nin fiyatı diğer tüm Galaxy S10 serisi modellere göre daha düşük olacak. 4 GB RAM'li 128 GB'lı model, 669 dolardan satılacak.