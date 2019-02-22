Güncellemeyi indirmenizle birlikte Resident Evil 2'de bulunan zombiler PUBG evrenini istila etmeye başlıyor. Yaratıkları öldürerek kendi kaynaklarını bulup oyunda gelişebiliyor, hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Resident Evil 2 Treasures etkinliğinde ise pek çok yeni kostüm bulunuyor. Ayrıca yine bu tema kapsamında oyun içine ve ana menüye de özel müzikler eklendi.

Bu arada Arcade ve hızlı karşılaşmalarda Sanhok eklenmiş. Bunun yanı sıra kısıtlı bir süre için Survivor eklentisi de isminizde kullanılabilecek. Performans odaklı ise düşük donanımlı telefonlarda ortaya çıkan zemin hatasının giderilmesi, gölgelerin Ayarlar menüsünden kapatılabilmesi ve SMG ile saldırı silahlarının savaş modlarının iki kat cephane ile başlaması yenilikleri var.

PUBG ZOMBİ MODU YENİLİKLERİ NEDİR?

Eklenen Zombiler: Oyuncular, Resident Evil 2'den gelen zombilerle ve patronlarla dövüştüğünde yeni bir zaman sınırlı etkinlik modu Survive Till Dawn sizlerle

Eklenen Hava Durumu: Vikendi

Eklenen oyuncu alanları

Resident Evil 2 ana menü teması ve müziği eklendi

Sanhok artık Arcade'da mevcut – Quick match

(Hürriyet)