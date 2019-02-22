Samsung, geçtiğimiz akşam San Francisco'da gerçekleştirdiği etkinlikte yeni ürünlerini dünyaya duyurdu. Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10e, Galaxy S10 5G, Galaxy Buds kablosuz kulaklık, Galaxy Fit ve Galaxy Fit e akıllı bileklik, Galaxy Watch Active akıllı saat, Samsung'un bu yıla damga vurması beklenen ürünleri olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda bu yılın Samsung nazarında şöyle bir önemi var: Galaxy serisi 10. yaşına bastı. Peki 10 yılda Samsung kaç adet Galaxy serisi telefon sattı dersiniz?

10 YILLIK SÜRE İÇİNDE...

Dünyanın en çok telefon satan şirketi olan Samsung'un 10 yıllık sürede 2 milyar Galaxy serisi telefon sattığı açıklandı. Gerçekten de kulağa astronomik bir rakam gibi geliyor; ancak fiyat olarak A'dan Z'ye pek çok kullanıcıya hitap eden ürünleri düşünüldüğünde aslında Samsung için makul rakamlar.

Apple ise Eylül ayında bir açıklama yapmış ve 11 yıllık süreçte 2 milyar iOS tabanlı cihazı sattığını duyurmuştu. Elbette bu iOS cihazları içinde sadece iPhone değil, iPad'ler de var. (Hürriyet)