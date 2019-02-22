Telefonlar tamamen değişiyor! Elinizdeki telefona dikkat..

Android telefon üreticileri bir yandan yeni telefonlarını geliştirirken, diğer yandan da yazılım tarafında çalışmalarına son hızla devam ediyor. Google, Android 9.0 Pie sürümünü geçtiğimiz ağustos ayında yayınlamıştı. O zamandan beridir bazı telefon modelleri Android Pie'a kavuştu. Ancak bu güncellemeyi alacak olan birçok Android telefon bulunuyor. Telefon üreticileri de Android Pie'a kendi arayüzlerini ve bazı özelliklerini dahil edip, beta testine sokuyor. Hataları bulup, düzeltiyorlar. Bununla birlikte artık beta testlerinden bazıları sona yaklaştı ve güncellemeler son kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Android Pie güncellemesi bakın hangi telefonlara geliyor?

Google'ın yayınladığı en yeni Android sürümü telefonunuza geliyor.