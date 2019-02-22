sabah

...

Telefonlar tamamen değişiyor! Elinizdeki telefona dikkat..

Telefonlar tamamen değişiyor! Elinizdeki telefona dikkat..

telefon üreticileri bir yandan yeni telefonlarını geliştirirken, diğer yandan da yazılım tarafında çalışmalarına son hızla devam ediyor. , Android 9.0 sürümünü geçtiğimiz ağustos ayında yayınlamıştı. O zamandan beridir bazı telefon modelleri Android Pie'a kavuştu. Ancak bu güncellemeyi alacak olan birçok Android telefon bulunuyor. Telefon üreticileri de Android Pie'a kendi arayüzlerini ve bazı özelliklerini dahil edip, beta testine sokuyor. Hataları bulup, düzeltiyorlar. Bununla birlikte artık beta testlerinden bazıları sona yaklaştı ve güncellemeler son kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Android Pie güncellemesi bakın hangi telefonlara geliyor?

Google'ın yayınladığı en yeni Android sürümü telefonunuza geliyor.

Telefonlar tamamen değişiyor! Elinizdeki telefona dikkat..

Telefonlar tamamen değişiyor! Elinizdeki telefona dikkat..

Peki ne zaman? Telefonunuz en yeni sürümüne kavuşacak mı? İşte baştan sona değişecek telefonların listesi...

Telefonlar tamamen değişiyor! Elinizdeki telefona dikkat..

Telefonlar tamamen değişiyor! Elinizdeki telefona dikkat..

S8

Ekranı: 5.8 inç (1440 x 2960 piksel çözünürlük)

Kamera: 12

Bellek: 4 GB

Pil: 3000 mAh

Telefonlar tamamen değişiyor! Elinizdeki telefona dikkat..

Telefonlar tamamen değişiyor! Elinizdeki telefona dikkat..

S8 Plus

Ekranı: 6.2 inç (1440 x 2960 piksel çözünürlük)

Kamera: 12

Bellek: 6 GB

Pil: 3500 mAh

Telefonlar tamamen değişiyor! Elinizdeki telefona dikkat..

Telefonlar tamamen değişiyor! Elinizdeki telefona dikkat..

G7 ThinQ

Ekranı: 6.1 inç (1440 x 3120 piksel çözünürlük)

Kamera: 16

Bellek: 6 GB

Pil: 3000 mAh

Telefonlar tamamen değişiyor! Elinizdeki telefona dikkat..

Telefonlar tamamen değişiyor! Elinizdeki telefona dikkat..

V30

Ekranı: 6.0 inç (1440 x 2880 piksel çözünürlük)

Kamera: 16

Bellek: 4 GB

Pil: 3300 mAh

Telefonlar tamamen değişiyor! Elinizdeki telefona dikkat..

Telefonlar tamamen değişiyor! Elinizdeki telefona dikkat..

V20

Ekranı: 5.7 inç (1440 x 2560 piksel çözünürlük)

Kamera: 16

Bellek: 4 GB

Pil: 3200 mAh

BİZE ULAŞIN