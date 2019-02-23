Geçtiğimiz günlerde Samsung, katlanabilir telefon sektörüne ilk girişi Galaxy Fold'u tanıtarak yapmıştı. Aynı etkinlikte (MWC 2019) Huawei de Mate X'i tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinlik alanından sızdırılan bir fotoğraf, Huawei'in ilk katlanabilir telefonu Mate X'i henüz tanıtılmadan ortaya çıkarttı.

Bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan fotoğrafta Mate X'in son halini görebiliyoruz. Afişten görüldüğü üzere Mate X, Galaxy Fold'un tam tersi yönünde katlanıyor. Bu da Samsung'un aksine Huawei'nin tek ekran kullandığını gösteriyor. Fakat henüz detaylara sahip olmadığımız için kesin konuşmak hata olacaktır.

ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Afişten görüldüğü kadarıyla Mate X'in katlama opsiyonu Galaxy Fold'a göre daha estetik görünüyor. Galaxy Fold'un aksine, Mate X katlandığında normal bir akıllı telefon gibi görünüyor. Katlanmış gibi görünmemesi ergonomik olarak da estetik olarak da daha sağlıklı.

Şimdilik Mate X hakkında görüntüsünden ve 5G teknolojisini barındıracağından başka hiç bir şey bilmiyoruz. Herhangi bir fiyat etiketi de sızdırılan afişte yer almıyor. Neyse ki çok fazla beklememiz gerekmeyecek. Huawei, 24 Şubat'ta tanıtımı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Fiyat olarak Galaxy Fold'a kıyasla nasıl olacağı ise şimdilik tahmin edilebilir değil. (Webtekno)