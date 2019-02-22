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  • WhatsApp'tan açıklama geldi! iPhone'daki WhatsApp açığı...

'tan açıklama geldi! 'daki açığı...

Anlık mesajlaşma uygulaması genelde yeni özellikleriyle gündeme geliyor. Her geçen gün 'a yeni yetenekler entegre ediliyor. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var, her ne kadar geliştiriciler WhatsApp'a yeni özellikler ekleyip, sorunları düzeltmeye çalışsalar da, uygulamada hatalar ortaya çıkabiliyor. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın sürümünde kritik bir açık bulunmuştu. Şimdi ise bu konuyla ilgili açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 22.02.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 22.02.2019 12:10
WhatsApp'tan açıklama geldi! iPhone'daki WhatsApp açığı...

devi Facebook'un bünyesinde bulunan 'ın yeni sunduğu özellik kapsamında kullanıcıları Touch ID ve Face ID kullanarak uygulamaya erişimi kontrol edebiliyordu.

WhatsApp'tan açıklama geldi! iPhone'daki WhatsApp açığı...

üzerinden kullanıcıların şikayetleri üzerine özelliğin hatalı olduğu belirtilirken, kullanıcıların fotoğrafları ve dosyaları üzerinden "paylaşma" özelliğini kullanarak uygulamaya erişebildikleri belirtildi.

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WhatsApp'tan açıklama geldi! iPhone'daki WhatsApp açığı...

Medyada daha önce yer alan haberlerde, Facebook CEO'su 'ün üzerinde sunduğu uçtan uca kriptolama özelliğini bütün mesajlaşma platformlarına entegre etmeyi hedeflediği belirtilmişti.

WhatsApp'tan açıklama geldi! iPhone'daki WhatsApp açığı...

kullanıcılardan gelen şikayetler üzerine bir yazılım hatasının, yeni sunulan gizlilik özelliğine karşın, uygulamaya erişilmesine neden olduğunu ve söz konusu hatanın düzeltileceğini açıkladı.

WhatsApp'tan açıklama geldi! iPhone'daki WhatsApp açığı...

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Peki 'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 özelliği...

WhatsApp'tan açıklama geldi! iPhone'daki WhatsApp açığı...

EMOJİ TARAMASI

'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

WhatsApp'tan açıklama geldi! iPhone'daki WhatsApp açığı...

DAKİK HESAPLAMALAR

Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.

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