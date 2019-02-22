WhatsApp'tan açıklama geldi! iPhone'daki WhatsApp açığı...

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp genelde yeni özellikleriyle gündeme geliyor. Her geçen gün WhatsApp'a yeni yetenekler entegre ediliyor. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var, her ne kadar geliştiriciler WhatsApp'a yeni özellikler ekleyip, sorunları düzeltmeye çalışsalar da, uygulamada hatalar ortaya çıkabiliyor. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın iOS sürümünde kritik bir açık bulunmuştu. Şimdi ise bu konuyla ilgili açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 22.02.2019
11:54
Güncelleme Tarihi: 22.02.2019
12:10