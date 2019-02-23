Tridi dijital üretim ve tasarım merkezi, pek çok Ar-Ge projesinin ve yenilikçi girişimlerin hız kazanmasını sağlayacak. Günümüzde en çok Türkiye'nin üretim değil, tüketim toplumu olmasından yakınıyoruz. Kimsenin yeni bir şeyler geliştirmek için uğraşmıyor olmasından yakınanlar için yeni bir merkez değişimin ilk adımlarından biri olabilir. Üniversite - sanayi iş birliğinin en başarılı örneklerinden biri olacak olan İTÜ MAGNET FAB TRİDİ'de bir yıl sonunda 1000'den fazla prototipin çıkması, 50'den fazla endüstriyel tasarım projesinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Merkezde 19 adet üç boyutlu yazıcı, 2 adet lazer kesim makinesi ve 4 adet CNC makinesi yer alıyor. İTÜ ARI Teknokent liderliğinde, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle, Türkiye'nin fikirden ürüne dijital süreçlerle yürütülen en kapsamlı dijital üretim merkezi İTÜ MAGNET FAB TRİDİ kapılarını açtı. Alanında uzman bir startup olan Tridi ile iş birliği halinde inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı bir sistem kurgulayan İTÜ ARI Teknokent, bu merkez ile büyük, orta ve küçük ölçekli sanayiden endüstriye, öğrencilerden bireysel kullanıcılara kadar geniş bir kitleye prototipleme ve ön seri üretim süreçlerinde değer yaratmayı hedefliyor. İTÜ MAGNET FAB TRİDİ; endüstriyel 3D baskı, silikon kalıplama, lazer kesim, yüzey işlemleri ve tasarım hizmetlerinin yanı sıra üretimin içinde bulunmak isteyenlere kendi kullanabilecekleri bir ortak üretim ve çalışma alanı da sunuyor.Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "2001 yılında Türkiye'de iki teknoloji geliştirme bölgesi varken bugün 84 teknopark var ve bunların 61'i hali hazırda aktif. Şimdiye kadar teknoparklarımızda 4 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirildi. 119 milyar lira satış gerçekleştirildi. 5 binin üzerinde teknopark firmamızda hali hazırda 40 binin üzerinde araştırmacımız çalışıyor. 2017'de bakanlığımız tarafından yapılan değerlendirmede performans endeks sıralamasında bütün teknoloji geliştirme bölgeleri arasında İTÜ ARI Teknokent birinci sırada yer aldı" diye konuştu.