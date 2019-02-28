Yerli akıllı telefon üreticisi General Mobile, yapay zekaya dayalı derin öğrenme kapasiteli işlemcisi olan yeni modeli GM 9 Plus'ı Barselona'da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2019) tanıttı.

İlk kez MWC'de görücüye çıkan GM 9 Plus, Android'in en güncel versiyonu olan Android 9 Pie işletim sistemiyle geliyor. Full HD+ çentikli 6.23 inçlik erkanı olan GM 9 Plus'ın her iki yüzeyi de Gorilla Glass donatılmış.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ KAMERASI VAR

Uzay grisi, gümüş ve altın olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunan GM 9 Plus'ta yapay zeka ile güçlendirilen 12MP + 5MP'lik çift arka kamera yer alıyor.

Halihazırda 34 ülkede faaliyet gösterdiklerinin belirten General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, ''En yeni ürünümüz olan GM 9 Plus modelini ilk kez MWC'de tanıtıyoruz. Türkiye'deki şu an yıllık üretim kapasitesi 2.5 milyon adet olan fabrikamızla hedefimiz, faaliyette olduğumuz ülke sayısını 45'e çıkarmak" dedi.

Toplantıda verilen bilgiye göre General Mobile'ın yeni telefonu GM 9 Plus, Nisan ayında Türkiye'de ve 34 ülkede satışa sunulacak. (Habertürk)