WhatsApp Android ve iOS sürümlerine iki müthiş özellik geldi! WhatsApp'ın yeni özellikleri bakın ne işe yarıyor...
WhatsApp'ta geliştirmeler tüm hızıyla devam ediyor. Instagram'la birlikte Facebook çatısı altında bulunan WhatsApp'ın Android ve iOS beta sürümlerine yeni özellikler eklendi. Bu yeni yetenekler kullanımı daha esnek hale getiriyor. İşte detaylar...
iOS beta uygulamasına gelen güncelleme ise önemli bir özelliği ortaya çıkarıyor.
WhatsApp, uygulama içinde bulunan arama motorunu sürekli olarak geliştiriyor olsa da bu geliştirmeler genellikle kullanıcıların fark edemeyeceği kadar küçük değişiklikler içeriyor.
Son iOS beta güncellemesinin uygulamaya eklediği Gelişmiş Arama özelliği, WhatsApp kullanıcılarının arama motorunu kullanarak aradıkları tüm mesajları kolaylıkla bulabilmesini sağlayacak gibi duruyor.
Yeni Gelişmiş Arama özelliğinde kullanıcılar, eskiden olduğu gibi bir metin mesajı bulmak için bir anahtar kelime ya da kelime grubu girebilecekler. Üstelik geçmiş dönemde aranan anahtar kelimeler, 'Yakında Arananlar' başlıklı bir listede kullanıcılara gösterilecek.