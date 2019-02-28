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ve sürümlerine iki müthiş özellik geldi! WhatsApp'ın yeni özellikleri bakın ne işe yarıyor...

'ta geliştirmeler tüm hızıyla devam ediyor. 'la birlikte Facebook çatısı altında bulunan WhatsApp'ın ve beta sürümlerine yeni özellikler eklendi. Bu yeni yetenekler kullanımı daha esnek hale getiriyor. İşte detaylar...

WhatsApp Android ve iOS sürümlerine iki müthiş özellik geldi! WhatsApp'ın yeni özellikleri bakın ne işe yarıyor...

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan , hem hem de kullanıcıları için beta uygulamasını güncelledi.

WhatsApp Android ve iOS sürümlerine iki müthiş özellik geldi! WhatsApp'ın yeni özellikleri bakın ne işe yarıyor...

beta uygulamasına gelen güncelleme, yaklaşık bir hafta önce uygulamasına eklenen Grup Sohbetleri için Davetiye özelliğini Android beta uygulamasına da getiriyor.

WhatsApp Android ve iOS sürümlerine iki müthiş özellik geldi! WhatsApp'ın yeni özellikleri bakın ne işe yarıyor...

Fakat özellik henüz geliştirme aşamasında olduğundan beta uygulamasında olduğu gibi beta uygulamasında da kullanıma sunulmuş değil.

WhatsApp Android ve iOS sürümlerine iki müthiş özellik geldi! WhatsApp'ın yeni özellikleri bakın ne işe yarıyor...

beta uygulamasına gelen güncelleme ise önemli bir özelliği ortaya çıkarıyor.

WhatsApp Android ve iOS sürümlerine iki müthiş özellik geldi! WhatsApp'ın yeni özellikleri bakın ne işe yarıyor...

, uygulama içinde bulunan arama motorunu sürekli olarak geliştiriyor olsa da bu geliştirmeler genellikle kullanıcıların fark edemeyeceği kadar küçük değişiklikler içeriyor.

WhatsApp Android ve iOS sürümlerine iki müthiş özellik geldi! WhatsApp'ın yeni özellikleri bakın ne işe yarıyor...

Son beta güncellemesinin uygulamaya eklediği özelliği, kullanıcılarının arama motorunu kullanarak aradıkları tüm mesajları kolaylıkla bulabilmesini sağlayacak gibi duruyor.

WhatsApp Android ve iOS sürümlerine iki müthiş özellik geldi! WhatsApp'ın yeni özellikleri bakın ne işe yarıyor...

Yeni özelliğinde kullanıcılar, eskiden olduğu gibi bir metin mesajı bulmak için bir anahtar kelime ya da kelime grubu girebilecekler. Üstelik geçmiş dönemde aranan anahtar kelimeler, 'Yakında Arananlar' başlıklı bir listede kullanıcılara gösterilecek.

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