WhatsApp Android ve iOS sürümlerine iki müthiş özellik geldi! WhatsApp'ın yeni özellikleri bakın ne işe yarıyor...

Yeni Gelişmiş Arama özelliğinde kullanıcılar, eskiden olduğu gibi bir metin mesajı bulmak için bir anahtar kelime ya da kelime grubu girebilecekler. Üstelik geçmiş dönemde aranan anahtar kelimeler, 'Yakında Arananlar' başlıklı bir listede kullanıcılara gösterilecek.