Qualcomm, Snapdragon X50, X55 ve RF Front End çözümlerini yeni 5G mobil platformuna aktardı. OEM'ler Snapdragon X50 ve X55 modemlere yapılan yatırımlardan yeni birleşik 5G platformunun ticaretinin hızlandırılmasında fayda sağlayacak.

Yeni birleşik yazılım uyumlu 5G mobil platformu, yeni tanıtılan 2. Nesil 5G mmWave anten modülü ve 6GHz altı RFFE parçalarından faydalanması ve kapsamlı 5G modemden antene çözümü cihaz üreticilerinin çabuk ve düşük maliyetli 5G akıllı telefonları geliştirmeleri için yol haritası niteliğinde.

2019'UN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE GELECEK

Yeni birleşik Snapdragon 5G mobil platformu Qualcomm 5G Güç Tasarrufu teknolojisiyle akıllı telefonların pil ömürlerini günümüz kullanıcıların beklentilerini karşılayan noktaya taşıyor. Qualcomm 5G PowerSave aynı zamanda bu yıl tanıtılan birinci dalga 5G cihazlara güç vermesi beklenen Snapdragon X50 ve X55 5G modemlerde de destekleniyor.

Yeni birleşik Snapdragon 5G Mobil Platformu'nun ilk örneklerinin 2019'un ikinci çeyreğinde gelmesi, ticari cihazların da 2020'nin ilk yarısında raflarda yer alması bekleniyor.