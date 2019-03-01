Çokuluslu bir ABD yatırım bankası olan Goldman Sachs yayınladığı bir notta, Samsung'un yeni amiral gemisi katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un duyrulmasıyla birlikte Apple'ın üst segment cihazlar kapsamında çok zorlu bir yarışa girdiğini ifade etti.

Samsung'un katlanabilir telefonu, 4,6 inç boyutunda ve telefon açılıp tablet moduna geçtiğinde ekran boyutu 7,3 inçe yükseliyor. Cihazın yurt dışı satış fiyatı 1.980 dolar olarak belirlendi.

TEDARİĞİ GERÇEKLEŞTİREMEZDİ

Katlanabilir akıllı telefon tanıtılır tanıtılmaz büyük bir popülarite kazandı ve eğer ki bu popülaritesi satışlara da yansırsa, bu baş rakibi Apple için büyük bir sorun haline gelebilir. Goldman Sachs'a göre Apple'a OLED ekran tedariği sağlayan Samsung, Apple da katlanabilir telefon yapacak olsaydı bu tedarik sürecini gerçekleştirmezdi.

Goldman Sachs "Bunu, kritik bir öneme sahip esnek OLED teknolojisine erişimi olmayan Apple için bir meydan okuma olarak görüyoruz ve Samsung'un diğer ekran üreticilerine göre iki yıl önde olduğunu düşünüyoruz" dedi. (Webtekno)