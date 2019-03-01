WhatsApp kullananlar dikkat! Bu özellikler hayat kurtarıyor...
Popüler mesajlaşma uygulaması 2009'un başında iOS ve Android platformları için kullanıma sunuldu. O zamandan beridir WhatsApp günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. WhatsApp aylık olarak 1.5 milyar aktif kullanıcıya sahip. 60 milyarlık mesaj trafiği var. Bununla birlikte anlık mesajlaşma uygulamasının az bilinen muhteşem gizli özellikleri var. Bu özellikler kullanımı daha esnek hale getiriyor. İşte WhatsApp'ın az bilinen muhteşem özellikleri...
EMOJİ TARAMASI
WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.
DAKİK HESAPLAMALAR
Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.
GRUP SOHBETLERİNİ SESSİZE ALIN
Çenesi düşük arkadaş gruplarınızdan veya kişilerden sıkıldığınızda, "Grup bilgisi"ni açarak, grup konuşmanızı sekiz saat, bir hafta veya bir yıl boyunca sessizleştirebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken konuşma ekranı açıkken grup veya kişi isminin yazılı olduğu tepedeki kısma dokunmanız ve açılan ekranda "sessize al" seçeneğine tıklamanız.
PARANIZ CEBİNİZDE KALSIN
"Ayarlar"lardan "Veri Kullanımı"na tıklayarak, "Medyanın otomatik olarak indirilmesi" ayarlarını değiştirebilirsiniz. "Mobil veri kullanırken" düğmesine tıklayarak, verilerin wifi'sız ortamlarda indirilmesi opsiyonunu kapatabilir, ve telefon faturanızı azaltabilirsiniz.
OTOMATİK YÜKLEMELERİ DURDURUN
Telefonuzun fotoğraf galerisinde utanç verici resimler olmasını istemiyorsanız WhatsApp'ın otomatik yükleme özelliğini kapatabilirsiniz. Bunun için sohbet ayarlarında "Gelen medyayı kaydet" i kapatarak fotoğrafların ve diğer medyanın otomatik indirme işlemlerini durdurabilirsiniz.
REFERANS İÇİN ÖNEMLİ MESAJLARI İŞARETLEYİN
Önemli bir mesajı bulmak için yüzlerce iletiyi geriye doğru kaydırmak çok uzun sürebilir. Ama eğer o mesaja yıldızla işaretlerseniz (Yani favorilerinize kaydederseniz) hem sizin işiniz kolaylaşır, hem de mesajlaştığınız kişinin bundan haberi olmaz.