13 yaşındaki çocuk gözaltına alındı!

Japonya'nın Aichi bölgesindeki Kariya-shi kentinde ortaokul öğrencisi olan bir çocuk, Hyogo emniyetine bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çocuğun gözaltına alınmasının nedeni olarak ise "internette yasadışı program paylaşımı" olduğu belirtildi. Polisin yasadışı olarak adlandırdığı programın bir tür virüs olduğu ortaya çıkarken, programın bilgisayarlarında sonsuza dek uyarı pencereleri açılmasını sağlayan kötü amaçlı bir JavaScript yazılımı olduğu bildirildi. Bir süredir çocuğun takipte olduğunu söyleyen polis ekipleri, gerekli işlemlerin ardından 4 Mart tarihinden beri çocuğun gözaltında kalmaya devam ettiğini aktardılar.

İKİ KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Ortaokul öğrencisinin suçu ise, "yasadışı bir programın elektronik kaydını yaymak" olduğu belirtildi. Gözaltında tutulan öğrenci ise, kendisiyle yapılan sorguda söz konusu paylaşımı 'eğlenceli olduğu için' paylaştığını açıkladı. Bunun yanında, aynı virüsü paylaştığı tespit edilen iki kişinin daha polis tarafından evleri basılarak gözaltına alındıkları öğrenildi. Gözaltına alınanların ise Yamaguchi bölgesinden 39 yaşındaki işsiz bir adam ve Kagoshima'da yaşayan 47 yaşındaki eski bir inşaat işçisi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan birçok ismin virüsü ortaya çıkarmaktan çok yaymaktan gözaltına alınmaları, Japon internet kullanıcılarının tepki vermelerine yol açtı. Polisin elinde ise virüsü yazan kişiye dair herhangi bir bilginin ya da detayın olmadığı dile getirildi. (Tamindir)