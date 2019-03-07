Kore medyasından raporlara göre Galaxy S10 için Güney Kore'de ilk gün yapılan kayıtlar, Galaxy S9'un gerisinde kaldı. Yerel mobil taşıyıcılarda kaydın ilk gününde kaydolan müşterilerin sayısının 180.000'in altında kaldığı söyleniyor. Rapor, hangi Galaxy S10'un daha çok tercih edildiğinden bahsetmiyor. Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus için Güney Kore'deki kayıtlar, resmi tanıtımdan dört gün önce başlamıştı.

BELKİ 5G'Lİ MODEL BEKLENİYOR

Galaxy S10 için yapılan kayıtlardaki düşüşün birkaç nedeni olabilir. Üst seviye telefonlara sahip olanlar, yeni üst seviye telefonlar eskisinden pahalı olduğu için bir şey yapmamayı tercih ediyor olabilir. Bunun yanında Güney Kore, Galaxy S10 5G'nin satılacağı birkaç ülkeden biri. Yani kullanıcılar, bu modeli bekliyor da olabilirler. Bazı taşıyıcılar, müşterilerini memnun edebilmek için bugün alacakları Galaxy S10'u, yayınladığında Galaxy S10 5G ile değiştirmelerini sağlayacak bir kampanya bile düzenliyor.

Galaxy S10 ön sipariş verileri, Samsung tarafından resmi olarak henüz açıklanmadığından elimizde net bir rakam şimdilik yok. (Chip)