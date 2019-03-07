Wong, kameranın 5x veya 10x zoom yeteneğine sahip olacağını belirtmedi. Ancak Barselona'daki MWC 2019 etkinliğinde, 10x'e kadar zoom yeteneğine sahip kameranın 5x zoom ile çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Ve bu fotoğraflardan önce, Huawei, söz konusu kamera ile çekilmiş bir Ay fotoğrafını yayınlamıştı.

Çin merkezli üreticinin ultra geniş açılı kamerayı denkleme dahil edip etmediğini bağlı olarak, farklı oranlarda zoom imkanı sunuyor. Huawei Mate 20 Pro, 5x hibrit zoom imkanı sunan, 3x zoom kameraya sahip.

SABİT ADIMLI ZOOM YAPMAYACAK

Sadece ana kamera ünitelerinin karşılaştırırsak, Oppo'nun MWC 2019 etkinliğinde tanıtılan 10x zoom kamerası da aslında 5x zoom yeteneğine sahip. Benzer bir periskop tasarıma sahip olmasına rağmen, Huawei "daha ??önce kimsenin yapmadığı bir şey" yaptığını iddia ediyor. En iyi tahminlere göre ise kameranın sabit adımlı zoom yerine sorunsuz bir zoom yeteneği sunması.

Elbette, Huawei 26 Mart tarihindeki etkinlik yaklaşırken, akıllı telefonun en önemli ve yenilikçi özelliklerini gizli tutmaya çalışıyor. Wong ayrıca, Huawei'nin P30 kamerası için gelecek nesil gece modu üzerinde çalıştığını ve bunun bir yazılım güncellemesinden daha fazlası olacağını söyledi. (Maxicep)