Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi 2019'da (MWC 2019) birçok akıllı telefon üreticisi katlanabilir mobil cihazlarını duyurmuştu. Gözler LG'yi ararken Güney Koreli şirketten katlanabilir akıllı telefon çıkarma konusunda yürütülen bir çalışma olmadığı açıklaması gelmişti.

LG'NİN DİKKAT ÇEKİCİ PATENTİ

LG'nin bugün ortaya çıkan patenti ise katlanabilir akıllı telefonlar yerine her yöne genişleyebilen ve bükülebilen bir akıllı telefon tasarımında çalışmalar yürüttüğünü gösteriyor. Patent tasarımından anlaşıldığı üzere LG'nin kafasındaki akıllı telefonun ekranı gerilebilecek ve çekildiğinde uzayabilecek.

Ev teknolojileri konusunda uzman olan şirket, zaman zaman gerçekleştirdiği LG G2 akıllı telefonu ile güç ve ses tuşlarının arka tarafa taşınması gibi yenilikçi tasarımlarıyla da tanınıyor. LG'nin bu şekilde ekranı uzayabilen bir akıllı telefon çıkarıp çıkarmayacağı hakkında hiçbir bilgi henüz bulunmuyor. LG böyle bir cihazı tanıtacak olursa, bu cihazın LG'nin deneysel cihazlarını da barındırdığı V serisine dahil edilebileceği tahmin ediliyor. (Webtekno)