Teknoloji dünyasına birçok ürünle son derece katkı sağlayan Xiaomi, bu kez de TikTok'a rakip olmaya hazırlanıyor. Şirket, Zili adını verdiği yeni uygulamayla birlikte TikTok'a rakip olacak ve birçok yenilikle kullanıcıları kendine çekecek.

Xiaomi, Zili'nin farklı olarak oluşturulan videoların WhatsApp durumu olarak paylaşılabileceğini de ekledi. Buna ek olarak Superzoom, Boomerang gibi birçok çekim modu da uygulamanın içinde yer alacak. Zili'nin arayüzünün de TikTok'a göre daha verimli çalışması bekleniyor.

BETA SÜRÜMÜNE KATILABİLİRSİNİZ

Eğer MIUI işletim sistemine sahip bir Xiaomi akıllı telefonunuz varsa Zili'nin beta sürümüne dahil olup gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Uygulama henüz App Store'da yayınlanmamış olsa da Google Play Store'da yayında. Xiaomi, Zili'nin beta sürümüne geri besleme yapabilecek ve bu tip uygulamalara hakim olan kullanıcıları alacağını belirtti. (Webtekno)