sabah

Katlanabilir geliyor! Bakın nasıl olacak...

ve Huawei'in katlanabilir cihazlarını tanıtmasının ardından, tüm gözler 'a çevrildi. Apple'ın katlanabilir iPad konsepti henüz resmiyet kazanmamış cihaz hakkında ipuçları veriyor.

Katlanabilir iPhone geliyor! Bakın nasıl olacak...

Katlanabilir teknoloji konusunda rakipleri ve Huawei'nin aksine henüz bir tanıtım yapmayan 'ın katlanabilir bir iPad üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Katlanabilir iPhone geliyor! Bakın nasıl olacak...

LetsGoDigital'ın tasarladığı katlanabilir iPad, bu konseptin nasıl gözükebileceği konusunda bizlere daha net bir fikir veriyor.

Katlanabilir iPhone geliyor! Bakın nasıl olacak...

KATLANABİLİR İPHONE PATENTİ

ve Huawei katlanabilir telefonlarını görücüye çıkardığı günlerde, 'ın da katlanabilir modeli için patent aldığı ortaya çıkmıştı.

Katlanabilir iPhone geliyor! Bakın nasıl olacak...

KATLANABİLİR İPHONE KONSEPTİ

'Foldable News' ile çalışan endüstriyel tasarımcı Roy Gisling, bu patent üzerinden yola çıkarak katlanabilir modeli için konsept tasarım yaptı.

Katlanabilir iPhone geliyor! Bakın nasıl olacak...

NOKIA'YI ANIMSATAN KLAVYE TASARIMI

Konseptte yer alan klavye konumu, Nokia'nın bir döneme damgasını vuran 'Communicator' telefonunu anımsattı.

Katlanabilir iPhone geliyor! Bakın nasıl olacak...

Eylül ayında yeni modellerini tanıtması beklenen 'ın, patentini aldığı katlanabilir 'ları ne zaman tanıtacağı henüz açıklanmadı.

Katlanabilir iPhone geliyor! Bakın nasıl olacak...

SAMSUNG FOLD

Peki ve Huawei'in akıllı telefonları kullanıcılarına hangi özellikleri sunuyor? Samsung Fold ile başlayalım:

Galaxy Fold (Galaxy F) isimyle satışa sunulan katlanabilir cihaz, 4.58 inç boyuta sahip ancak açıldığında 7.3 inç boyutunda bir tablete dönüşüyor.

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