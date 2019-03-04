Katlanabilir iPhone geliyor! Bakın nasıl olacak...
Samsung ve Huawei'in katlanabilir cihazlarını tanıtmasının ardından, tüm gözler Apple'a çevrildi. Apple'ın katlanabilir iPad konsepti henüz resmiyet kazanmamış cihaz hakkında ipuçları veriyor.
LetsGoDigital'ın tasarladığı katlanabilir iPad, bu konseptin nasıl gözükebileceği konusunda bizlere daha net bir fikir veriyor.
KATLANABİLİR İPHONE KONSEPTİ
'Foldable News' ile çalışan endüstriyel tasarımcı Roy Gisling, bu patent üzerinden yola çıkarak katlanabilir iPhone modeli için konsept tasarım yaptı.
NOKIA'YI ANIMSATAN KLAVYE TASARIMI
Konseptte yer alan klavye konumu, Nokia'nın bir döneme damgasını vuran 'Communicator' telefonunu anımsattı.
SAMSUNG FOLD
Peki Samsung ve Huawei'in akıllı telefonları kullanıcılarına hangi özellikleri sunuyor? Samsung Fold ile başlayalım:
Galaxy Fold (Galaxy F) isimyle satışa sunulan katlanabilir cihaz, 4.58 inç boyuta sahip ancak açıldığında 7.3 inç boyutunda bir tablete dönüşüyor.