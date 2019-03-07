Yeni Edge tarayıcısı Chrome'a rakip olacak!

Microsoft, Edge tarayıcısının çok iyi olduğunu hatta Chrome'dan bile güvenli olduğunu dile getirmişti. Tabii bu açıklamalar yeterli olmadı ve Edge tarayıcısı da başarısızlık ile tanıştı.

CHROME'DAN ALIŞKIN OLDUĞUMUZ BİR TASARIMA SAHİP

Yazılım devi dikiş tutturamadığı internet tarayıcısında nihayet beyaz havlu attı ve Google Chrome'un tabanı olan Chromium'a geçiş yaptı. 2019'un sonlarına doğru Windows 10 güncellemesi ile kullanıma sunulması beklenen Chromium tabanlı yeni Edge tarayıcı, bugün ekran görüntüleri ile karşımıza çıktı.

Yeni Edge tarayıcısı, Google Chrome'dan alışkın olduğumuz bir tasarım ile gelecek gibi görünüyor. Ayrıca yeni Edge tarayıcısı tabanı sayesinde Chrome'daki tüm eklentileri de destekleyecek. Bakalım yeni Edge tarayıcısı bu sefer başarılı olabilecek mi? (CNN Türk)