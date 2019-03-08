SEC temsilcilerinin CNBC'ye yaptığı açıklamalara göre, Musk'ın 11 Mart'a kadar mahkemeye giderek SEC ile Eylül ayında varılan anlaşmayı ihlal ettiği iddialarına ilişkin ifade vermesi gerekiyor.

TESLA'NIN 500 BİN KADAR ARAÇ ÜRETECEĞİNİ BELİRTMİŞTİ

Musk, geçen haftalarda Twitter'dan yaptığı paylaşımda Tesla'nın bu yıl 500 bin kadar araç üreteceğini belirtmiş, daha sonra yaptığı paylaşımda da 500 bin aracın Tesla'nın yıllık üretim rakamı olduğu bilgisini vermişti. Fakat Musk'ın SEC ile vardığı anlaşmada SEC, Musk'ın Tesla yatırımcıları ve hisselerini etkileyecek herhangi bir paylaşım yapmasını yasaklıyor.