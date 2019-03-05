Elon Musk'ın uzaya gönderdiği Tesla otomobilden yeni rekor

Geçtiğimiz yıl SpaceX şirketinin ürettiği Falcon Heavy isimli roket, ayrıca Musk'ın Tesla spor arabasını da uzaya taşımıştı.
Geçtiğimiz yıl SpaceX şirketinin ürettiği Falcon Heavy isimli roket, ayrıca Musk'ın Tesla spor arabasını da uzaya taşımıştı.
Kırmızı spor arabanın sürücü koltuğuna astronot giysileri giyen cansız bir manken oturmuş, 'Starman' adı verilen bu manken kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu olmuştu.
Söz konusu otomobil yeni bir rekora daha imza attı. Zira araç şu anda 807 milyon kilometreden fazla yol gitmiş durumda.
Aracın yerini takip eden whereisroadster.com adlı siteye göre araç, şu anda gezegenimizdeki bütün yolların toplamından çok daha fazlasını kat etmiş durumda.
Musk'ın, Mars'a gönderdiği Tesla Roadster'la birlikte minik bir şeyi daha uzaya yolladığı ortaya çıktı. Arch ismini taşıyan bu cihaz oldukça kıymetli bilgileri barındırıyor.
Bu ilginç cisim bir depolama cihazı. Yaklaşık bir madeni para boyutunda olan Arch Southampton Üniversitesi'nde görev yapan İngiliz bilim insanları tarafından geliştirildi.