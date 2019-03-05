sabah

'ın uzaya gönderdiği otomobilden yeni rekor

SpaceX'in başındaki isim olan tarafından ile uzaya gönderdiği Roadster, teknoloji dünyasının en çok konuşulan konusu olmuştu. Otomobil yeni bir rekora daha imza attı.

Elon Musk'ın uzaya gönderdiği Tesla otomobilden yeni rekor

Geçtiğimiz yıl SpaceX şirketinin ürettiği isimli roket, ayrıca Musk'ın spor arabasını da uzaya taşımıştı.

Elon Musk'ın uzaya gönderdiği Tesla otomobilden yeni rekor

Kırmızı spor arabanın sürücü koltuğuna astronot giysileri giyen cansız bir manken oturmuş, 'Starman' adı verilen bu manken kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu olmuştu.

Elon Musk'ın uzaya gönderdiği Tesla otomobilden yeni rekor

Söz konusu otomobil yeni bir rekora daha imza attı. Zira araç şu anda 807 milyon kilometreden fazla yol gitmiş durumda.

Elon Musk'ın uzaya gönderdiği Tesla otomobilden yeni rekor

Aracın yerini takip eden whereisroadster.com adlı siteye göre araç, şu anda gezegenimizdeki bütün yolların toplamından çok daha fazlasını kat etmiş durumda.

Elon Musk'ın uzaya gönderdiği Tesla otomobilden yeni rekor

UZAYDAKİ OTOMOBİLDE GİZLİ MESAJ

'ın, Mars'a gönderdiği ile birlikte minik bir şeyi daha uzaya yolladığı ortaya çıkmıştı

Elon Musk'ın uzaya gönderdiği Tesla otomobilden yeni rekor

Musk'ın, Mars'a gönderdiği Roadster'la birlikte minik bir şeyi daha uzaya yolladığı ortaya çıktı. Arch ismini taşıyan bu cihaz oldukça kıymetli bilgileri barındırıyor.

Elon Musk'ın uzaya gönderdiği Tesla otomobilden yeni rekor

Bu ilginç cisim bir depolama cihazı. Yaklaşık bir madeni para boyutunda olan Arch Southampton Üniversitesi'nde görev yapan İngiliz bilim insanları tarafından geliştirildi.

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