Bir Oppo yöneticisi, Oppo Reno adlı yeni bir akıllı telefonun lansmanı için hazırlandıklarını açıklamıştı. Bazı kaynaklardan gelen bilgilere göre bu akıllı telefonun, MWC 2019'da duyurulan 10x zoom yeteneğine sahip kamera ile birlikte 10 Nisan tarihinde resmiyet kazanacağı ortaya çıktı.

SERTİFİKA SİTESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Oppo Reno, CPH1917 model numarası ile birlikte sertifika sitesinde ortaya çıktı. "Tasarım açıklaması" adı altındaki bir liste, yeni akıllı telefonun Snapdragon 710 yonga seti, Full HD + çözünürlükte 6.4 inç ekran ve 48 MP + 5 MP ana arka kameralarla birlikte geleceğini ortaya koydu. Yeni Oppo Reno akıllı telefon ayrıca 16MP selfie kamerasına sahip olacak.

İnternete sızdırılan bir tanıtım görseli, kamera kurulumunu gizlemeye çalışıyor, ancak parlaklık ve kontrastın bir miktar ayarlanmasıyla, 10x zoom teknolojisine sahip periskop kamera ile Barselona'daki bir etkinlikte sergilenen prototipte ortaya çıkan konfigürasyonu görüyoruz. (Maxicep)