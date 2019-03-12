Trashtag Challenge veya Trashtag çöp problemine odaklanan bir meydan okuma. İnsanların çöplerle dolu olan yerleri temizlemesini teşvik ediyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden birçok insan, çöplerle dolu olan yerleri temizleyip, önceki ve temizlendikten sonraki hallerinin fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşıyor.
Trashtag Challenge sosyal medyayı kasıp kavuruyor! Trashtag Challenge nedir? Ne anlama geliyor?
Bazı şeyler kısa süre içinde sosyal medyada patlama yapabiliyor. Bunlardan biri de Trashtag Challenge oldu. Bir anda Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarında Trashtag Challenge hashtag'i popüler oldu. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan insanlar bu etiketi kullanarak, fotoğraflar paylaştı. Peki söz konusu Trashtag Challenge nedir? Ne anlama geliyor? İşte detaylar...
TRASHTAG CHALLENGE NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Trashtag Challenge, Byron Roman isimli bir Facebook kullanıcısının çöp dolu alanın önceki ve temizlendikten sonraki halinin içeren fotoğrafları paylaşmasıyla birlikte ortaya çıktı. Bu fotoğraflar Reddit'te de paylaşılınca Trashtag bir anda viral oldu.
İşte dünyanın çeşitli yerlerinden Trashtag Challenge'a katılan insanların paylaştıkları fotoğraflar...