Trashtag Challenge sosyal medyayı kasıp kavuruyor! Trashtag Challenge nedir? Ne anlama geliyor?

Trashtag Challenge veya Trashtag çöp problemine odaklanan bir meydan okuma. İnsanların çöplerle dolu olan yerleri temizlemesini teşvik ediyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden birçok insan, çöplerle dolu olan yerleri temizleyip, önceki ve temizlendikten sonraki hallerinin fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşıyor.