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sosyal medyayı kasıp kavuruyor! Trashtag Challenge nedir? Ne anlama geliyor?

Bazı şeyler kısa süre içinde sosyal medyada patlama yapabiliyor. Bunlardan biri de oldu. Bir anda , , gibi platformlarında Trashtag Challenge hashtag'i popüler oldu. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan insanlar bu etiketi kullanarak, fotoğraflar paylaştı. Peki söz konusu Trashtag Challenge nedir? Ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Trashtag Challenge sosyal medyayı kasıp kavuruyor! Trashtag Challenge nedir? Ne anlama geliyor?

veya Trashtag çöp problemine odaklanan bir meydan okuma. İnsanların çöplerle dolu olan yerleri temizlemesini teşvik ediyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden birçok insan, çöplerle dolu olan yerleri temizleyip, önceki ve temizlendikten sonraki hallerinin fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşıyor.

Trashtag Challenge sosyal medyayı kasıp kavuruyor! Trashtag Challenge nedir? Ne anlama geliyor?

TRASHTAG CHALLENGE NASIL ORTAYA ÇIKTI?

, Byron Roman isimli bir kullanıcısının çöp dolu alanın önceki ve temizlendikten sonraki halinin içeren fotoğrafları paylaşmasıyla birlikte ortaya çıktı. Bu fotoğraflar Reddit'te de paylaşılınca Trashtag bir anda viral oldu.

Trashtag Challenge sosyal medyayı kasıp kavuruyor! Trashtag Challenge nedir? Ne anlama geliyor?

İşte dünyanın çeşitli yerlerinden 'a katılan insanların paylaştıkları fotoğraflar...

Trashtag Challenge sosyal medyayı kasıp kavuruyor! Trashtag Challenge nedir? Ne anlama geliyor?
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Trashtag Challenge sosyal medyayı kasıp kavuruyor! Trashtag Challenge nedir? Ne anlama geliyor?
Trashtag Challenge sosyal medyayı kasıp kavuruyor! Trashtag Challenge nedir? Ne anlama geliyor?
Trashtag Challenge sosyal medyayı kasıp kavuruyor! Trashtag Challenge nedir? Ne anlama geliyor?
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