Üçlü bir arka kamera seti ve 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunan Honor 10i'nin teknik özellikleri ve görselleri bugün gelen bir sızıntıyla ortaya çıktı. Sızdırılan akıllı telefon, tasarım anlamında Honor 10 Lite ile benzerlik gösteriyor ve iddiaya göre Honor 10i olarak adlandırılıyor. Özellikle telefonun ön panelinin Honor 10 Lite ile ne kadar benzer olduğunu aşağıdaki fotoğrafa bakarak görebilirsiniz.

Sızıntının kaynağına göre Honor 10i, 6,2 inç Full HD+ IPS LCD ekrana sahip olacak. Aynı zamanda yeni cihaz, 4 GB RAM ve 128 GB depolama ile birlikte Kirin 710 tarafından desteklenecek. Arka tarafta üçlü kamera kurulumunun 24 MP + 8 MP + 2 MP olduğu söyleniyor. Akıllı telefonun ön tarafta ise 32 MP bir sensöre sahip olması bekleniyor. Pil kapasitesi hakkında henüz bir bilgi olmasa da yeni cihaz, hızlı şarjı destekleyecek ve NFC desteği ile birlikte gelecek.

Honor 10i'nin nasıl fiyatlandırılacağı da henüz bilinmiyor. Dev üretici, yakın zamanda duyuracağı bir etkinlikle cihaz hakkında daha detaylı bir tanıtım yapabilir. (Webtekno)