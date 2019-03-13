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Küçük kızın fotoğrafı dünyayı şoke etti! açıklama yapamıyor

Bu fotoğraflara akıl sır ermiyor... Bir ufaklığın çektiği ve sosyal medyada yayılan bu fotoğrafa, bilim insanları bile açıklama getiremedi. Peki nedir bu fotoğrafı ilginç kılan?

Küçük kızın fotoğrafı dünyayı şoke etti! Bilim dünyası açıklama yapamıyor

Ünlü "Kiev Kozmonotu"

Bu heykelcik Avrupa'da bulunan " uzay adamı " özelliklerini gösteren tek buluntudur. Yaşı çok eskidir.

Küçük kızın fotoğrafı dünyayı şoke etti! Bilim dünyası açıklama yapamıyor

Tarih öncesine ait küçük Japon heykelcikleri

Yakalarında civata taşıyan bu heykelcikler bir tür uzay başlığı ve elbisesi taşımaktadır. Hatta bunlardan biri çok büyük gözlük takmaktadır. Sanki güneş ışığından korunmak ister gibi.

Küçük kızın fotoğrafı dünyayı şoke etti! Bilim dünyası açıklama yapamıyor

Filippo Lippi tarafından yapılan "La Madonna e san Giovannino" tablosu. (15. yüzyıl) Yukarıdaki koyu renkli ve ışık saçan cisim sanki haraket ediyor gibi. Çünkü seyredenler var. Tablodaki adam ve köpek. Ressamın tablosuna aksettirdiği bu cisim hiçbir inanç ve dinsel anlatımla alakalı görünmüyor. Roma döneminde olduğu gibi günümüzde de "UFO" fenomenleri aynı şekilde gözlemlenmektedir.

Küçük kızın fotoğrafı dünyayı şoke etti! Bilim dünyası açıklama yapamıyor

Bu resimde Antikythera makanizmasını görmektesiniz. Sağ tarafta ise teknik şeması yer almaktadır. 1900 yılında Girit adasında bulunmuştur. M.Ö. 1.yüzyıla tarihlenmektedir. Bu antik bronz mekanizma bize eski uygarlıkların düşündüğümüzün aksine daha ileri bir teknik bilgiye sahip olduğunu kanıtlıyor. Astronomik takvim olduğu düşünülen bu mekanizmada (ya da bir makinanın parçası) içinde başka dişlilerde bulunmaktadır.

Küçük kızın fotoğrafı dünyayı şoke etti! Bilim dünyası açıklama yapamıyor
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Küçük kızın fotoğrafı dünyayı şoke etti! Bilim dünyası açıklama yapamıyor
Küçük kızın fotoğrafı dünyayı şoke etti! Bilim dünyası açıklama yapamıyor
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