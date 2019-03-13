Huawei P30, Çinli telefon üreticisi Huawei'nin piyasaya çıkardığı en iyi telefon serisi olacak. Daha uygun fiyatla gelmesi beklenen Huawei P30 Lite'ın yanı sıra Huawei P30 ve Huawei P30 Pro da bu modele eşlik edecek. Huawei P30'un 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle satışa sunulması bekleniyor. Depolama hafızası söz konusu olduğunda ise cihazın 128 GB kapasite sunacağı düşünülüyor.