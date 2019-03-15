Samsung'un yeni Galaxy S10 serisinin arasına yaz aylarında Galaxy S10 5G'nin katılacağı biliniyor. Şimdi ise sıra Galaxy Note 10'da!

ARKA KISMINDA 4 KAMERA OLACAK

6.66 inç'lik büyük bir ekranla satışa sunulması beklenen Galaxy Note 10'un arka yüzünde 4 kamera bulunacağı söyleniyor; ancak bu konuda henüz kesin bir bilgi yok. Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Galaxy Note 10'un iki farklı sürümü olacak ve bu sürümlerden biri 5G desteğine sahip olacak. Ancak 5G'li Galaxy Note 10'un az sayıda ülkede satışa sunulması bekleniyor; zira 5G henüz çok yaygın kullanılan bir teknoloji değil.

Galaxy Note 9 geçen sene Ağustos'ta piyasaya sürülmüştü. Note 10'un da bu sene yakın tarihlerde ortaya çıkmasını bekleyebiliriz. (Hürriyet)