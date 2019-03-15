Son Windows güncellemesini bilgisayarınızdan kaldırın

Call of Duty 4 ve Call of Duty: Modern Warfare 2 gibi eski oyunları da etkileyen sorunla ilgili açıklama yapan Microsoft, KB4481887 numaralı güncelleme nedeniyle performans sorunu yaşayan kullanıcılarına son güncellemeyi bilgisayarlarından kaldırmasını önerdi.

İŞLETİM SİSTEMİNDE BİR DİZİ DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTI

Bazı oyunlar dışında herhangi bir soruna neden olmayan son Windows 10 güncellemesi ile birlikte işletim sisteminde bir dizi değişiklik yapılmış, minör iyileştirmeler kullanıcılara sunulmuştu.