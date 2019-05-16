Hong Kong'da park halinde olan Tesla aracında çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken, şirketten yapılan açıklamada pilin korunması için yazılımın güncelleneceği belirtildi. Şirket ayrıca, pilde bir sorun tespit edilmesi durumunda buna göre eyleme geçeceğini duyurdu.



Tesla'nın söz konusu açıklamasında şu değerlendirme yapıldı:



"Araçlarımızın petrollü araçlara göre 10 kat daha az ateş alma riskine sahip olması ve bu durumun Tesla araçlarında nadiren görülmesine rağmen, doğru olan gerçekleşen kaza sayısını sıfıra indirmektir.



"Kazaların asıl sebebini araştırmaya devam ederken, pilin kullanım süresini artırmak ve pili korumak için Model S ve Model X araçlarımızdaki şarj ve termal yönetimin ayarlarını Perşembe günü güncellemeye başlayacağız."