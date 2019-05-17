Ortaklık, Microsoft'un oldukça fazla para kazanmasını, Sony'nin de güvenilir bir ortak edinmesini sağlayacak. Sony, PS Now gibi akış hizmetlerinde Microsoft'un veri merkezlerini kullanacak ve bunun için Microsoft'a yüklü bir bedel ödeyecek.

Sony bunu kendi veri merkezleri yetersiz olduğu için yapmış gibi görünüyor. Çünkü Microsoft Azure'un daha yaygın olarak bulunuyor olması Ping sürelerinin, indirme hızlarının daha iyi olmasını sağlıyor.

ANA SEBEP CROSS PLATFORM

İki şirketin ortak bir bulut hizmeti üzerinde çalışacak olmasının ana sebebinin cross platform olduğu konuşulanlar arasında. Yayınlanan raporlara göre Microsoft ve Sony, yakın zamanda bu özelliği cihazlarına getirebilir. Microsoft yıllardır bu konuya sıcak bakıyor, tüm platformların birbiriyle oynamasının mümkün hale gelmesini istiyordu.

Microsoft CEO'su Satya Nadella yaptığı açıklamada: "Sony, hem eğlence sektöründe hem de teknoloji sektöründe her zaman lider konumda yer almıştır. Açıkladığımız ortaklığın asıl nedeni de budur. Söz konusu ortaklık, müşterilere daha iyi ve yeni oyun deneyimini sunmak için tasarlandı. Bu Sony'nin Azure AI'ın gücünden yararlanacağı anlamına da geliyor" dedi. (Shiftdelete)