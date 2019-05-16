Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer attığı geri adım ile gündemde.
WhatsApp'tan geri adım! WhatsApp'ta kaldırılan o özellik geri geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik yeniden geliyor. WhatsApp yetkililerin kısa süreli bir denemenin ardından kaldırdığı o özellik, kullanıcıların tepkisi sonrası yeniden WhatsApp'a eklenecek. Milyonlarca WhatsApp kullanıcısı tarafından adeta dört gözle beklenen özelliğin kısa sürede aktif olması bekleniyor.
Sızan yeni görsellere bakılırsa popüler mesajlaşma uygulaması söz konusu özellik için yeninden düğmeye bastı.
WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ
Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...
EMOJİ TARAMASI
WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.
DAKİK HESAPLAMALAR
Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.