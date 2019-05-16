sabah

'tan geri adım! WhatsApp'ta kaldırılan o geri geliyor

kullanıcılarının beklediği yeniden geliyor. WhatsApp yetkililerin kısa süreli bir denemenin ardından kaldırdığı o özellik, kullanıcıların tepkisi sonrası yeniden WhatsApp'a eklenecek. Milyonlarca WhatsApp kullanıcısı tarafından adeta dört gözle beklenen özelliğin kısa sürede aktif olması bekleniyor.

WhatsApp'tan geri adım! WhatsApp'ta kaldırılan o özellik geri geliyor

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması bu sefer attığı geri adım ile gündemde.

WhatsApp'tan geri adım! WhatsApp'ta kaldırılan o özellik geri geliyor

, bir süredir üzerinde çalıştığı karanlık modu hiçbir açıklama yapmadan uygulamasından kaldırmıştı.

WhatsApp'tan geri adım! WhatsApp'ta kaldırılan o özellik geri geliyor

Sızan yeni görsellere bakılırsa popüler mesajlaşma uygulaması söz konusu için yeninden düğmeye bastı.

WhatsApp'tan geri adım! WhatsApp'ta kaldırılan o özellik geri geliyor

'ın beta güncellemesi ile birlikte tekrar uygulama içerisine eklenen , çağrı ve durum ekranlarını da kapsıyor.

WhatsApp'tan geri adım! WhatsApp'ta kaldırılan o özellik geri geliyor

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ

Peki 'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...

WhatsApp'tan geri adım! WhatsApp'ta kaldırılan o özellik geri geliyor

EMOJİ TARAMASI

'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

WhatsApp'tan geri adım! WhatsApp'ta kaldırılan o özellik geri geliyor

DAKİK HESAPLAMALAR

Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.

BİZE ULAŞIN