Ubisoft'un kış sporu tutkunları için çıkarttığı sevilen oyun Steep'in PC versiyonu, Uplay üzerinden ücretsiz oldu. Steam'de 104,99 TL fiyat etiketi ile satılan oyun, Ubisoft'un yaptığı kampanyayla birlikte 16 Mayıs'ta başlayıp 21 Mayıs'a kadar ücretsiz olarak alınabilecek. Steep'i bir kez kütüphanenize eklediğinizde, oyuna sonsuza kadar sahip olabileceksiniz.

AÇIK DÜNYAYA SAHİP

Soğuk kış günlerinde vazgeçilmezi olan kayak, snowboard, yamaç paraşütü gibi ekstrem sporları offline veya online bir çerçevede arkadaşlarınız ve diğer insanlarla birlikte deneyimlemeyi mümkün kılan oyun, devasa açık dünyasında sizleri kış tatiline çıkarmayı hedefliyor.

2016 yılında oyuncularla buluşan ve ilk çıktığında büyük ses getiren Steep, kendi alanında en başarılı oyunlardan biri olarak görülüyor. (Webtekno)