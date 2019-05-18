Oppo A9x, MediaTek'in Helio P70 işlemcisinden güç alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunan cihaz, seviyesi için yeterli bellek kapasitesine sahip diyebiliriz. Cihazın arkasında çift arka kamera bulunuyor ve fiziksel parmak izi tarayıcı, çift kamera modülünün hemen altına yerleştirilmiş.

FİYATI NEDİR?

Beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan Oppo A9x, 289 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Oppo A9x'in teknik özellikleri şu şekilde:

-MediaTek Helio P70 işlemci, ARM Mali-G72 MP3 GPU

-6 GB RAM, 128 GB depolama

-6,53 inç 2340 x 1080 piksel Full HD+ ekran

-Android 9.0 Pie işletim sistemi

-48 MP, f/1,7 + 5MP çift arka kamera

-16 MP, f/2,0 ön kamera

-Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS/GLONASS

-VOOC 3.0 hızlı şarj destekli 4.020 mAh batarya