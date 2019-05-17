WhatsApp güncellendi! WhatsApp'ta karanlık modun adı değişti, profil resminde de değişiklikler var...

Hatırlarsanız bir süre önce Android beta sürümünde yer alan karanlık mod kaldırılmıştı, ancak 2.19.139 beta sürümüyle birlikte karanlık mod geri döndü, ancak isim değişikliği yapılmış durumda. Artık karanlık mod veya orijinal adıyla 'Dark Mode' yok. Bunun yerine özelliğin ismi 'Night Mode', Türkçe adıyla 'gece modu' olarak değiştirildi.