Hatırlarsanız bir süre önce Android beta sürümünde yer alan karanlık mod kaldırılmıştı, ancak 2.19.139 beta sürümüyle birlikte karanlık mod geri döndü, ancak isim değişikliği yapılmış durumda. Artık karanlık mod veya orijinal adıyla 'Dark Mode' yok. Bunun yerine özelliğin ismi 'Night Mode', Türkçe adıyla 'gece modu' olarak değiştirildi.
WhatsApp güncellendi! WhatsApp'ta karanlık modun adı değişti, profil resminde de değişiklikler var...
WhatsApp'ın yeni Android beta güncellemesi bazı ilginç değişikliklerle birlikte geldi. Her ne kadar karanlık mod özelliği geri dönmüş olsa da, bu modun adı değişmiş durumda. Bununla birlikte uygulama içinde birçok emoji yeniden tasarlanmış halde. Profil resminde de yenilik var. Aslında profil resmiyle ilgili bir özellik kaldırılıyor dersek daha doğru olacak. Yenilikler sadece Android beta güncellemesiyle sınırlı değil, çünkü WhatsApp'ın iOS beta sürümünde de değişiklikler yapıldı. Lafı daha fazla uzatmadan işin içeriğinde neler olduğuna birlikte bakalım...
Gece modu sohbet veya mesajlar listesi, aramalar ve durum için çalışıyor. Kaynak düğmelerin yeşil renkte olduğunu ancak gece modu tamamen kullanıma açık hale geldiğinde rengin değişebileceğini belirtiyor.
Emojilere bakacak olursak, mevcut emojiler biraz daha elden geçirilmiş. Biraz daha küçük ve detaylı hale gelenler var. Bazı emojiler de tamamen yeniden tasarlanmış. Mesela deniz kızı emojisinin tasarımı değişmiş durumda.
Normalde WhatsApp profil resimlerinin üstünde paylaşım düğmesi yer alıyor. Bu paylaşım düğmesine tıklanınca, profil resmi galeriye kaydedilebiliyor.
Kaynak özelliklerin bir sonraki güncellemede, son kullanıcılar için aktif olacağını düşünüyor. İlginç bir nokta daha var, WABetaInfo dışında farklı bir kaynak gece modunun daha sonra aktif olacağını ileri sürüyor.