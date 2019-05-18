Redmi'nin amiral gemisi kâtili K20, firmanın Genel Müdürü Lu Weibing tarafından birkaç gün önce doğrulanmıştı. Cihazın en çok dikkat çeken özelliği Qualcomm Snapdragon 855 çipsete sahip ilk Redmi cihaz olması olacak. Weibing, bugün yaptığı bir paylaşımda daha fazla detay vererek cihazın AnTuTu skorunu da paylaştı. 458.754 puan alan Redmi K20, şuan uygulamanın birincisi konumunda.

SELFIE KAMERASI POP-UP MEKANİZMASIYLA GELECEK

Şimdiye kadar birincilikte yer alan Xiaomi Mi 9, 371.423 puana sahipti. İki cihaz arasında bu kadar büyük fark olmasının sebebi ise muhtemelen Redmi K20'nin UFS 3.0 depolama ve daha iyi soğutma sistemine sahip oluşu.

Redmi K20, 6,39 inçlik FHD+ AMOLED panelle gelecek ve bu paneli ve parmak izi okuyucuyu Corning Gorilla Glass 6 koruyacak. 20MP çözünürlüklü selfie kamerası ise bir çeşit pop-up mekanizmasıyla gelecek. (Donanımhaber)