AppleInsider'in yeni bir raporunda, eski Mac bilgisayarların ZombieLoad benzeri saldırılarına karşı hala savunmasız olabileceği yer alıyor ve Apple'ın web sitesinde yayınlanan bir açıklamada da, 2011'den daha eski Mac bilgisayarların, benzer saldırı türlerine karşı potansiyel olarak savunmasız olduğu belirtilmiş. Bunun sebebi ise Intel'in gerekli kodları Mac'ler için vermemiş olmasından kaynaklanıyor.

APPLE SİTESİNDE KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMAYA YER VERDİ

Apple, sitesinde konuyla ilgili olarak: "Bu modeller macOS Mojave, High Sierra veya Sierra'daki güvenlik güncellemelerini alabilir, ancak Intel'in mikro kod güncellemelerinin bulunmamasından kaynaklanan düzeltmeleri ve hafifletmeleri destekleyemiyor." ifadeleri yer alıyor. Bu tür saldırıların sistem performansını yüzde 40'a kadar azaltabileceği de sızan bilgiler arasında. (Donanımhaber)