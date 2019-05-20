Redmi Note 7S, su damlası ekrana sahip. Ekran boyutu 6.3 inç ve FHD+ çözünürlük sunuyor. Önde 13 MP'lik kamera var. Cihazın önünde ve arkasında Cornin gorilla Glass 5 koruma var. Kenar kısımları ise alüminyum. Telefona 2.2 GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon 660 çipseti güç veriyor. Cihazda 3/4 GB RAM, 32/64 GB depolama alanı seçenekleri var. Hafıza microSD kart ile yükseltilebiliyor.

DEVASA PİLİ VAR

Telefonda daha önce bahsettiğimiz gibi 48 MP'lik f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera var. Bu kameraya 5 MP'lik başka bir kamera daha yardımcı oluyor.

Redmi Note 7S, 4000 mAh değerinde pille geliyor. Quick Charge 4.0'ı destekşiyor. Kutudan 10 W'lık şarj adaptörü çıkıyor. Daha yüksek hızda şarj etmek için ekstra adaptör almak gerekli.

Kutudan Android 9.0 işletim sistemi ve MIUI 10 arayüzüyle çıkan Redmi Note 7S'in siyah, mavi ve kırmızı rengi var.