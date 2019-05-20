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haberi: 'dan flaş kararı! Trump'ın kara listeye aldığı Huawei ile yürüttüğü bazı işleri durdurdu

SON DAKİKA HABERİ: GOOGLE'DAN FLAŞ HUAWEİ KARARI! TRUMP'IN KARA LİSTEYE ALDIĞI HUAWEİ İLE YÜRÜTTÜĞÜ BAZI İŞLERİ DURDURDU
20 Mayıs 2019, Pazartesi Güncelleme : 09:51:31

REUTERS

'den telefonları ile ilgili haberi geldi. Teknoloji dünyasına bomba gibi düşen habere göre ABD'li yazılım ve teknoloji şirketi Alphabet'e bağlı olan , ABD devletinin kara listeye aldığı Çinli telekom ekipmanı üreticisi Huawei ile ekipman ve yazılım alışverişi gerektiren işlerini askıya aldı. Alınan kararın ardından teknoloji devi Huawei Google yazılım ve ekipmanlarını sınırlı olarak kullabilecek. İşte Google'dan gelen son dakika haberinin detayları...

yönetimi Perşembe günü dış ticaret yasağı listesine telekom ekipmanının yanı sıra cep telefonu da üreten 'yi ekledi. Huawei artık ABD'de üretilen yazılım ve ekipmanı son derece sınırlı koşullarda kullanabilecek.

Huawei'nin ürünlerinin ve faaliyetlerinin ABD devletinin getirdiği yasaktan ne ölçüde etkileneceği bilinmiyor. Elektronik tedarik zinciri uzmanları Huawei'nin ABD'de üretilen parçaları kullanmadan faaliyetlerini yürütebileceğinden şüphe ediyorlar.

Konuya yakın bir kaynağın dün verdiği bilgiye göre, yeni yazılım yüklemek isteyen Huawei cep telefonu sahipleri, bundan sonra sadece açık kaynak lisansına sahip yazılımlarını kullanabilecek.

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