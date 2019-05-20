ABD yönetimi Perşembe günü dış ticaret yasağı listesine telekom ekipmanının yanı sıra cep telefonu da üreten Huawei'yi ekledi. Huawei artık ABD'de üretilen yazılım ve ekipmanı son derece sınırlı koşullarda kullanabilecek.

Huawei'nin ürünlerinin ve faaliyetlerinin ABD devletinin getirdiği yasaktan ne ölçüde etkileneceği bilinmiyor. Elektronik tedarik zinciri uzmanları Huawei'nin ABD'de üretilen parçaları kullanmadan faaliyetlerini yürütebileceğinden şüphe ediyorlar.

Konuya yakın bir kaynağın dün verdiği bilgiye göre, yeni yazılım yüklemek isteyen Huawei cep telefonu sahipleri, bundan sonra sadece açık kaynak lisansına sahip Google yazılımlarını kullanabilecek.