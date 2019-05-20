Son dakika haberi: Google'dan flaş Huawei kararı! Trump'ın kara listeye aldığı Huawei ile yürüttüğü bazı işleri durdurdu
ABD'den Huawei telefonları ile ilgili son dakika haberi geldi. Teknoloji dünyasına bomba gibi düşen habere göre ABD'li yazılım ve teknoloji şirketi Alphabet'e bağlı olan Google, ABD devletinin kara listeye aldığı Çinli telekom ekipmanı üreticisi Huawei ile ekipman ve yazılım alışverişi gerektiren işlerini askıya aldı. Alınan kararın ardından teknoloji devi Huawei Google yazılım ve ekipmanlarını sınırlı olarak kullabilecek. İşte Google'dan gelen son dakika haberinin detayları...
ABD yönetimi Perşembe günü dış ticaret yasağı listesine telekom ekipmanının yanı sıra cep telefonu da üreten Huawei'yi ekledi. Huawei artık ABD'de üretilen yazılım ve ekipmanı son derece sınırlı koşullarda kullanabilecek.
Huawei'nin ürünlerinin ve faaliyetlerinin ABD devletinin getirdiği yasaktan ne ölçüde etkileneceği bilinmiyor. Elektronik tedarik zinciri uzmanları Huawei'nin ABD'de üretilen parçaları kullanmadan faaliyetlerini yürütebileceğinden şüphe ediyorlar.
Konuya yakın bir kaynağın dün verdiği bilgiye göre, yeni yazılım yüklemek isteyen Huawei cep telefonu sahipleri, bundan sonra sadece açık kaynak lisansına sahip Google yazılımlarını kullanabilecek.
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