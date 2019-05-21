Tüketiciler mobil cihazlarından daha fazla yararlanmaya çalışırken akıllı telefon endüstrisi düşüyor. Üreticiler, son dönemlerde daha ileri teknoloji telefonlar üreterek tüketicileri mutlu etmeye çalışıyor fakat yeni çıkan cihazlar ekonomik olarak tüketicileri oldukça zorluyor. Bu durum tüketicileri mevcut cihazlarını daha uzun süre kullanmaya yöneltiyor. İnsanlar hâlâ yeni telefon alıyor fakat eskisi kadar sık değil.

Son SEMRush verileri, tüketicinin cihazlara olan ilgi seviyesini ortaya koyuyor.

IPHONE 6 HALEN İLGİ GÖRÜYOR

iPhone 5S'e ilgi geçen yıldan itibaren küçülmesine rağmen iPhone 6 halen ilgi görüyor.

iPhone 6, Apple'ın en çok satan serisi durumunda ve ikinci el pazarında popüler olmaya devam ediyor. İOS deneyimini yaşamak isteyen tüketiciler uygun fiyatıyla iPhone 6 serisine yöneliyor.

Bunun yanı sıra tüketiciler, 4 inç ekranıyla ilk çıktığı anda büyük ilgi uyandıran iPhone SE serisiyle ilgili bilgi toplamaya devam ediyorlar. iPhone SE ile ilgili en çok sorulan sorulara baktığımızda

"İPhone SE halen kullanılabilir mi?"

"İPhone SE neden durduruldu?"

"İPhone SE'nin eşdeğeri nedir?"

gibi sorular zirvede yer alıyor.

Fakat Apple'ın artık 4 inç telefon üretmeyeceği kesin gibi. Yakın zamanda çıkması beklenen iPhone SE 2 modelinde ekran 4 inçten büyük olacak.

Apple'ın küçük bir çantaya veya cebe sığacak şekilde telefon üretme vizyonundan uzaklaştığı son yaptığı telefon modellerinde görülüyor. Şu an piyasada bulunan iPhone XR modeli daha uygun fiyatla bir alternatif oluştursa bile Apple küçük ekranlı bir iPhone ile ilgili bir çalışma yapmıyor. (Webtekno)