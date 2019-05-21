WhatsApp'ın yeni bombası! WhatsApp'ta Bitcoin dönemi resmen başladı

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp kripto para dünyasını yakından ilgilendiren bir olay ile gündemde.
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp kripto para dünyasını yakından ilgilendiren bir olay ile gündemde.
Kripto para piyasalarında faaliyet gösteren Zulu Republic adında bir blok zinciri platformu, WhatsApp üzerinden Bitcoin, Ethereum ve Litecoin işlemleri için kanal açtığını duyurdu.
Söz konusu karar sonrası, WhatsApp üzerinden ilk defa Bitcoin gönderme ve alma işlemleri yapılabilecek.
WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ
Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...
EMOJİ TARAMASI
WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.
DAKİK HESAPLAMALAR
Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.
GRUP SOHBETLERİNİ SESSİZE ALIN
Çenesi düşük arkadaş gruplarınızdan veya kişilerden sıkıldığınızda, "Grup bilgisi"ni açarak, grup konuşmanızı sekiz saat, bir hafta veya bir yıl boyunca sessizleştirebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken konuşma ekranı açıkken grup veya kişi isminin yazılı olduğu tepedeki kısma dokunmanız ve açılan ekranda "sessize al" seçeneğine tıklamanız.