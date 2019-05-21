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'ın yeni bombası! WhatsApp'ta Bitcoin dönemi resmen başladı

Son günlerde 'ın gece modu olayı konuşuluyor. Kullanıcıların oldukça işine yarayacak olan gece modu (veya eski adıyla karanlık mod) şu anda beta sürümünde bulunuyor. Bir süre sonra diğer yeniliklerle birlikte tam sürümde yer alacak. Bununla birlikte popüler mesajlaşma uygulamasında daha bomba bir gelişme yaşandı. WhatsApp'tan Bitcoin gönderme ve alma işlemleri yapılabilecek. 'la birlikte Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp'ta bu bir ilk oldu. Bitcoin dönemi başladı. İşte konu hakkındaki detaylar...

WhatsApp'ın yeni bombası! WhatsApp'ta Bitcoin dönemi resmen başladı

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan kripto para dünyasını yakından ilgilendiren bir olay ile gündemde.

WhatsApp'ın yeni bombası! WhatsApp'ta Bitcoin dönemi resmen başladı

Kripto para piyasalarında faaliyet gösteren Zulu Republic adında bir blok zinciri platformu, üzerinden Bitcoin, Ethereum ve Litecoin işlemleri için kanal açtığını duyurdu.

WhatsApp'ın yeni bombası! WhatsApp'ta Bitcoin dönemi resmen başladı

Söz konusu karar sonrası, üzerinden ilk defa Bitcoin gönderme ve alma işlemleri yapılabilecek.

WhatsApp'ın yeni bombası! WhatsApp'ta Bitcoin dönemi resmen başladı

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ

Peki 'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...

WhatsApp'ın yeni bombası! WhatsApp'ta Bitcoin dönemi resmen başladı

EMOJİ TARAMASI

'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

WhatsApp'ın yeni bombası! WhatsApp'ta Bitcoin dönemi resmen başladı

DAKİK HESAPLAMALAR

Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.

WhatsApp'ın yeni bombası! WhatsApp'ta Bitcoin dönemi resmen başladı

GRUP SOHBETLERİNİ SESSİZE ALIN

Çenesi düşük arkadaş gruplarınızdan veya kişilerden sıkıldığınızda, "Grup bilgisi"ni açarak, grup konuşmanızı sekiz saat, bir hafta veya bir yıl boyunca sessizleştirebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken konuşma ekranı açıkken grup veya kişi isminin yazılı olduğu tepedeki kısma dokunmanız ve açılan ekranda "sessize al" seçeneğine tıklamanız.

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