Normalde yeni Huawei telefonlarının belli başlı Google uygulamalarından ve Google güncellemelerinden uzak tutulacağı açıklanmıştı. Sadece mevcut Huawei telefonları eskisi gibi güncelleme desteği alabilecek.

Bununla birlikte yeni kavramı aslında biraz farklı çünkü piyasaya yeni çıkacak değil Google ile herhangi bir anlaşma kapsamında olmayan yeni telefonları anlamak gerek. Bu bakımdan bugün tanıtılacak Honor 20 serisi anlaşma kapsamında.

Huawei bir açıklama yaparak Honor 20 serisinin güvenlik güncellemelerini zamanında alacağını açıkladı. Yani büyük ihtimal tüm Google uygulamaları da kutu içerisinde hazır olarak gelecek. Bu sayede iddialı serinin tüketici ilgisini kaybetmeyeceği tahmin ediliyor.

HONOR 20 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

6.5 inçlik OLED ekrana sahip olan Honor 20 Pro modelinde sol üst delikli çentik tasarımı dikkat çekiyor. Aslında çekmiyor diyebiliriz zira firma farklı duvar kağıtları kullanarak deliği gözlerden saklamayı başarmış.

Parmak izi okuyucu ekrana entegre edilirken SIM kart tepsisi de yan kısma kaydırılmış. Arka kısımda 40MP çözünürlüğünde Sony IMX600 ana sensör yer alıyor. Yanında derinlik kamerası, periskopik telefoto kamera ve 3D ToF derinlik sensörü bulunuyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde.

Kirin 980 ile güncel amiral gemilerine kafa tutan modelde 8GB RAM desteği bulunacak. Bununla birlikte batarya kapasitesi ve hızlı şarj desteği konusunda bir bilgi bulunmuyor.

HONOR 20'NİN ÖZELLİKLERİ

Honor 20 modeli biraz daha küçük yapıya sahip olacak. 6.26 inçlik OLED ekranda yine delikli çentik tasarımı mevcut. Parmak izi okuyucu ise arka kısma alınmış. Kirin 980 yonga seti yanında 6GB RAM seçeneği sunulmuş. 3650mAh kapasiteli batarya 22W hızlı şarj ile destekleniyor. (Donanımhaber)